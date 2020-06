Americký herec Danny Masterson zo sitkomu Tie roky sedemdesiate…čelí obvineniam zo znásilnenia

Dostal sa von na kauciu

Daniel Peter Danny Masterson si okrem spomínaného seriálu Tie roky sedemdesiate... zahral aj v snímkach Beethoven II (1993), Zbohom, láska (1995) alebo Tvár toho druhého (1997), kde sa objavil po boku Nicolasa Cagea a Johna Travoltu. V roku 2006 sa predstavil vo filme Pohulíme, uvidíme a v roku 2008 si zahral po boku Jima Carreyho v komédii Yes Man. Účinkoval aj v seriáli Parťáci (2012 - 2014).





18.6.2020 (Webnoviny.sk) - Herca Dannyho Mastersona, známeho zo seriálu Tie roky sedemdesiate... (1998 - 2006), losangeleská prokuratúra obvinila zo znásilnenia troch žien. Obvinenie, o ktorom informovali v stredu, je vyvrcholením trojročného vyšetrovania, ktoré viedlo k ojedinelému zatknutiu známej hollywoodskej postavy v ére hnutia #MeToo.Obvinenia vzniesli v utorok a zároveň vydali príkaz na zatknutie 44-ročného Mastersona. Podľa väzenských záznamov ho v stredu aj zadržali, no po niekoľkých hodinách ho prepustili na kauciu. Formálne obžalovať by ho mali 18. septembra.Mastersonov právny zástupca Tom Mesereau trvá na tom, že jeho klient je nevinný a je si istý, že ho oslobodia, keď "vyjdú na svetlo všetky dôkazy a svedkovia dostanú možnosť vypovedať".Masterson podľa prokuratúry znásilnil 23-ročnú ženu v roku 2001, 28-ročnú ženu v apríli 2003 a ďalšiu 23-ročnú, ktorú niekedy medzi októbrom a decembrom 2003 pozval do svojho domu v Hollywood Hills.V prípade uznania viny mu hrozí až 45 rokov za mrežami. V ďalších dvoch prípadoch sa pritom prokuratúra rozhodla nevzniesť obvinenia, pretože v jednom nemali dostatok dôkazov a v druhom uplynula premlčacia doba.Masterson je od roku 2011 ženatý s herečkou a modelkou Bijou Phillips."Pán Masterson a jeho manželka sú, samozrejme, v absolútnom šoku, že tieto takmer 20 rokov staré tvrdenia zrazu viedli k vzneseniu obvinení, no upokojuje ich vedomie, že pravda napokon vyjde najavo," vyjadril sa Mesereau, ktorý v minulosti v prípadoch obvinení zo sexuálnych trestných činov obhajoval aj Michaela Jacksona Ľudia, ktorí Mastersona poznajú, podľa neho poznajú jeho charakter a vedia, že obvinenia sú falošné.Dotknuté ženy, ktorých mená nezverejnili, v spoločnom vyhlásení prostredníctvom svojich právnych zástupcov uviedli, že odkedy začali spolupracovať s úradmi, čelia "obťažovaniu, ponižovaniu a sekundárnej viktimizácii".Znásilnenia Masterson podľa obvinení spáchal v časoch svojej najväčšej slávy, keď spolu s Ashtonom Kutcherom , Milou Kunis a Topherom Graceom účinkoval v spomínanom retro sitkome Tie roky sedemdesiate...S Kutcherom sa pred kamerou znovu stretol v komediálnom seriáli Ranč (2016 - 2020) z produkcie Netflixu.Keď sa v marci 2017 objavili správy o vyšetrovaní losangeleskej polície, jeho kariéru to hneď nezasiahlo.Jeho postavu zo seriálu vyškrtli až zhruba o rok neskôr, keď zábavným priemyslom otriasli obvinenia voči Harveymu Weinsteinovi