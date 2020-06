Potkany nazbierajú cestou „z poľa na vidličku“ viacero koronavírusov, tvrdia vedci

Inkubátor chorôb

Nosičmi môžu byť rôzne zvieratá

Vo Vietname našli 6 druhov koronavírusu

18.6.2020 - Potkany, ktoré predávajú na trhoch a v reštauráciách v juhovýchodnej Ázii, sú nositeľmi niekoľkých koronavírusov. Infikovali sa pritom počas cesty z "poľa na vidličku", tvrdia vedci v novej štúdii.Zistené kmene sú odlišné od koronavírusu, ktorý zapríčiňuje ochorenie COVID-19, a nie sú nebezpečné pre ľudí.Vedci však dlhodobo varujú, že obchod s voľne žijúcimi zvieratami môže byť inkubátorom chorôb.Výskumníci zo Spojených štátov amerických a Vietnamu uviedli, že kombinácia niekoľkých koronavírusov a ich rozmach v dodávateľskom reťazci pre reštaurácie "maximalizuje riziko pre koncových konzumentov".Predpokladá sa, že pôvod súčasnej pandémie súvisí s obchodom s voľne žijúcimi zvieratami, pričom vírus sa objavuje u netopierov a na ľudí sa prenáša prostredníctvom zatiaľ nezisteného prostredníka.Nové zistenia sa týkajú potkanov, no môžu sa vzťahovať aj na iné zvieratá, ako napríklad cibetky a šupinavce."Aj keď toto nie sú nebezpečné vírusy, ponúkajú nám informácie o tom, ako vírusy môžu v takýchto podmienkach zosilnieť," povedala Sarah Olsen z organizácie WCS so sídlom v New Yorku."Zdá sa, že dodávateľské reťazce voľne žijúcich živočíchov a podmienky, v ktorých sa tam ocitajú, výrazne zvyšujú rozmach koronavírusov," dodala jej kolegyňa Amanda Fine.Potkany sú bežným pokrmom vo Vietname, kde ich chytajú na ryžových poliach a vozia na trhy a do reštaurácií, kde sú zdrojom čerstvého mäsa. Hlodavce takisto chovajú na farmách spolu s inými zvieratami, ako napríklad s dikobrazmi.Vo vzorkách, ktoré odobrali na 70 miestach vo Vietname v rokoch 2013 a 2014 našli šesť rôznych druhov koronavírusov.Vysoký podiel pozitívnych vzoriek zistili u poľných potkanov určených na konzumáciu pre ľudí.Miera pozitívnych prípadov v dodávateľskom reťazci sa postupne zvyšovala, na farmách ich bolo 6 %, u obchodníkov 21 %, na väčších trhoch 32% a v reštauráciách 56 %. V prirodzenom prostredí hlodavcov bola pritom miera detekcie 0 až 2 %.