Americký krasokorčuliar Ilia Malinin sa stal prvýkrát v kariére majstrom sveta: Som v šoku

Americký krasokorčuliar Ilia Malinin sa stal prvýkrát v kariére majstrom sveta. Na šampionáte v kanadskom Montreale triumfoval v súťaži sólistov so ziskom 333,76 bodu pred Jumom Kagijamom z Japonska (309,65), tretí skončil Francúz Adam Siao Him Fa (284,39). Dvojnásobný obhajca titulu Šoma Uno z Japonska klesol z pozície lídra po krátkom programe až na štvrté miesto.





MS v krasokorčuľovaní v Montreale 2024

Malinin figuroval po krátkom programe na treťom mieste. Vo voľnej jazde však nemal konkurenciu, predviedol šesť štvoritých skokov vrátane štvoritého axela, ktorý dokáže skočiť ako jediný na svete. Bell Centre dostal svojím výkonom do varu a po vlaňajšom bronze z MS v Saitame získal najcennejší kov. "Som v šoku z toho, čo sa stalo. Uplynulé týždne pre mňa neboli ľahké, boril som sa so zranením a poklesom sebadôvery. No dnes som zo seba dostal to najlepšie, čo viem a som neuveriteľne šťastný," povedal Malinin.Druhý skončil Kagijama, ktorý si udržal postavenie z krátkeho programu. Šokujúci posun predviedol úradujúci európsky šampión Adam Siao Him Fa. Francúz to z 19. miesta po krátkom programe vytiahol na bronzovú pozíciu vďaka druhej najlepšej voľnej jazde. Šoma Uno pokazil hneď prvý štvoritý skok a ideálne nezvládol ani ďalšie dva. Aj preto skončil až za stupňami víťazov a nerozšíril bohatú medailovú zbierku z MS na päť. Na konte má zlato z MS 2022 v Montpellieri a MS 2023 v Saitame plus dve striebra staršieho dáta (2017 Helsinki, 2018 Miláno). Okrem toho je trojnásobný medailista zo ZOH (2x striebro, 1x bronz).Adam Hagara sa nepredstavil medzi 24 najlepšími krasokorčuliarmi vo voľných jazdách. Sedemnásťročný slovenský reprezentant obsadil v krátkom programe až 35. miesto so známkou 65,37.





muži:

1. Ilia Malinin (USA) 333,76,

2. Juma Kagijama (Jap.) 309,65,

3. Adam Siao Him Fa (Fr.) 284,39,

4. Šoma Uno (Jap.) 280,85,

5. Jason Brown (USA) 274,33,

6. Lukas Britschgi (Švajč.) 274,09 ...,

35. Adam HAGARA (SR) 65,37