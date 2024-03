F1: V Austrálii double Ferrari a víťazstvo Sainza: Fantastický víkend

Španiel Carlos Sainz z tímu Ferrari zvíťazil na Veľkej cene Austrálie, tretích pretekoch seriálu MS F1. Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega Monačan Charles Leclerc, tretí finišoval Brit Lando Norris z McLarenu. Líder priebežného poradia Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull odstúpil už v 5. kole pre technický problém, preteky nedokončili ani obaja jazdci Mercedesu Lewis Hamilton a George Russell.



Pre 29-ročného Sainza, ktorý vynechal uplynulé preteky v Saudskej Arábii pre operáciu slepého čreva, to bolo prvé víťazstvo v sezóne, tretie v kariére a prvé od VC Singapuru v septembri 2023. Po jubilejnom 20. pódiu v kariére sa zároveň dostal cez métu 1000 bodov v seriáli MS F1. Ferrari dosiahlo prvé double od triumfu na VC Bahrajnu v úvode sezóny 2022. Na čele priebežného poradia jazdcov naďalej zostal Verstappen, priebežne druhý Leclerc stráca 4 body.



Holanďan odštartoval aj do tretích pretekov sezóny z najvýhodnejšej pozície, ktorú si v úvode bez problémov postrážil. Už v druhom kole však pôvodne druhý Sainz využil systém DRS a až nečakane jednoducho sa dostal pred Verstappena. Ten okamžite hlásil do vysielačky problémy s monopostom. Krátko na to sa z neho začalo dymiť, Holanďan zašiel do boxov, kde mechanici uhasili vznikajúci požiar, no do pretekov sa už nevrátil. Verstappen neskôr uviedol, že "po zhasnutí štartových svetiel bola zatiahnutá zadná brzda. Bolo to, ako keby som jazdil na ručnej brzde. Nepamätám si, kedy sa mi s týmto autom stalo niečo podobné."



Suverénny Sainz si držal prvú priečku, viackrát dosiahol najrýchlejšie kolo a postupne narastal jeho náskok na Norrisa. V 17. kole sa preteky skončili aj pre Hamiltona, ktorý takisto doplatil na technický problém. Nepodarilo sa mu však zaviesť monopost do boxov, odstavil ho popri trati a komisári preto nariadili virtuálny safety car. Z toho vyťažil najmä Alonso, ktorý dovtedy nebol v boxoch a po prezúvaní sa vrátil na piatu priečku. Krátko po 40. kole prezuli obaja jazdci McLarenu. Norris sa po návrate na trať zaradil za priebežne druhého Leclerca, ktorý "kryl chrbát" lídrovi Sainzovi. Ten si postrážil vyše trojsekundový náskok pred Leclercom, ktorý sa v závere nedostal k pokusu o útok. V záverečnom 58. kole Russell neudržal kontrolu nad monopostom a po náraze do bariéry skončil. Jazdci preto dokončili preteky počas virtuálneho safety caru.

hlasy (zdroj: Sport5):



Carlos Sainz, víťaz: "Bol to pre nás fantastický víkend. Život niekedy vytvára neuveriteľné príbehy. Boli to pre nás vydarené preteky, hoci fyzicky to pre mňa osobne nebolo jednoduché. Väčšinou som však bol sám, takže som mohol kontrolovať rýchlosť a pneumatiky."



Charles Leclerc, 2. miesto: "Je to veľmi dobrý výsledok pre tím. Dlho sa nám nestalo, aby sme mali double. Presvedčili sme sa, že to dokážeme. Carlos (Sainz) predviedol skvelú jazdu a asi lepšiu prácu než ja. Mám radosť z jeho výsledku."



Lando Norris, 3. miesto: "Bol to pre nás veľmi dobrý deň. Spravili sme krok vpred, no naďalej sme ešte pozadu za najlepšími. Darilo sa mi manažovať pneumatiky, mal som dobré tempo. Priznám sa, že som nečakal, že dnes budeme na pódiu. Získali sme veľa bodov, to nás teší."

VC Austrálie (58 kôl, 1 kolo: 5,278 km, celkovo: 306,1 km):





1. Carlos Sainz (Šp./Ferrari),

2. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) +2,366 sek.,

3. Lando Norris (V. Brit./McLaren),

4. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +35,770,

5. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +56,309,

6. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1:20,992 min.,

7. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:33,222,

8. Júki Cunoda (Jap./RB) +1:35,601,

9. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +1:44,553,

10. Kevin Magnussen (Dán./Haas),

11. Alex Albon (Thaj./Williams),

12. Daniel Ricciardo (Aus./RB),

13. Pierre Gasly (Fr./Alpine),

14. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber),

15. Čou Kuan-jü (Čína/Kick Sauber),

16. Esteban Ocon (Fr./Alpine) všetci + 1 kolo,

17. George Russell (V. Brit./Mercedes) + 2 kolá



Priebežné poradie (po 3. z 24 pretekov):

1. Verstappen 51 bodov,

2. Leclerc 47,

3. Perez 46,

4. Sainz 40,

5. Piastri 28,

6. Norris 27,

7. Alonso 20,

8. Russell 18,

9. Hamilton 8,

10. Stroll 7,

11. Oliver Bearman (V. Brit./Ferrari) 6,

12. Cunoda 4,

13. Hülkenberg 3,

14. Magnussen 1,

15. Albon 0,

16. Čou 0,

17. Ricciardo 0,

18. Ocon 0,

19. Gasly 0,

20. Bottas 0,

21. Sargeant 0



Pohár konštruktérov:

1. Red Bull 97,

2. Ferrari 93,

3. McLaren 55,

4. Aston Martin 27,

5. Mercedes 26,

6. Honda 4,

7. Haas 4,

8. Williams 0,

9. Sauber 0,

10. Alpine 0