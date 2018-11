Americký moderátor televízie CNN Larry King má 85 rokov

Lary King Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

New York/ Bratislava 19. novembra (TASR) - Americký moderátor Larry King sa preslávil svojou prácou pre americkú spravodajskú televíziu CNN. V priebehu svojej kariéry pripravil vyše 50.000 zaujímavých rozhovorov s významnými osobnosťami. V pondelok 19. novembra má veterán americkej žurnalistiky 85 rokov.Jeho relácia Larry King Live bola najsledovanejšou talkshow stanice CNN. Moderoval ju dlhých 25 rokov.Večerné hodinové živé vysielanie legendárneho moderátora tvorili rozhovory o najdôležitejších udalostiach dňa. Diváci z celého sveta mohli do relácie telefonovať svoje otázky.Program Larry King Live sa objavil prvýkrát na CNN 3. júna 1985 a v roku 1994 sa relácia začala simultánne vysielať aj na rozhlasových staniciach Mutual/Westwood One po celých Spojených štátoch amerických. King začínal s platom 200.000 dolárov ročne. V roku 2002 uzavrel so CNN pracovnú zmluvu na nasledujúce štyri roky s ročným platom vo výške 14 miliónov dolárov.Larry King mal napriek citlivým otázkam priamy, nekonfrontačný štýl s prvkami humoru, vďaka čomu pozvanie do jeho šou prijali hostia, ktorí by k inému moderátorovi nešli. Sledovanosť relácie však v poslednom období klesala, jeho vľúdny štýl vytláčala bojovnejšia taktika mladších konkurentov.Medzi hosťami Larryho Kinga v relácii boli veľmi známe osobnosti ako Tony Blair, Marlon Brando, Barbara Bush, Michail Gorbačov, Michael Jordan, John F. Kennedy Jr., Dr. Martin Luther King Jr., Monika Lewinsky, Madonna, Paul McCartney, Al Pacino, Prince, Frank Sinatra, Barbra Streisand, Shania Twain, Margaret Thatcherová i ruský prezident Vladimir Putin. V roku 2001 spovedal v New Yorku aj vtedajšieho slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu.Larry King, vlastným menom Lawrence Harvey Zeiger sa narodil 19. novembra 1933 v Brooklyne v New Yorku ako syn ruských emigrantov. Pred kariérou v CNN pracoval v rozhlasovej stanici v Miami a miestnej televízii WTVJ-TV. Od roku 1978 moderoval vlastnú rozhlasovú reláciu Larry King Show. Pseudonym Larry King si dal na návrh generálneho manažéra rádia, podľa ktorého bolo priezvisko Zeiger ťažko zapamätateľné.Populárny moderátor založil nadáciu na pomoc ľuďom so srdcovými chorobami Larry King Cardiac Foundation (King sám prekonal niekoľko srdcových ochorení), takisto založil nadáciu, ktorá poskytuje štipendium milión dolárov na pomoc znevýhodneným študentom pri škole žurnalistiky na Univerzite Georgea Washingtona.Vedenie mesta Los Angeles poctilo v roku 2008 mediálnu hviezdu zriadením Námestia Larryho Kinga. Nachádza sa na mieste, kde leží aj jedno zo štúdií spravodajskej stanice CNN. Práve odtiaľ Larry King takmer každý večer vysielal svoj populárny diskusný program s renomovanými hosťami. Larry King bol takmer vždy v Los Angeles, jeho hostia však často sedeli v identicky vybavených štúdiách v New Yorku a vo Washingtone.Moderátor sa po viac ako 7000 vydaniach relácie Larry King Live vo vysielaní CNN a po 25 rokoch v jej službách rozlúčil s divákmi a odišiel do dôchodku. Svoje traky, ktoré boli v relácii jeho neoddeliteľnou súčasťou, zavesil na klinec v decembri 2010.Na pozvanie spravodajskej televízie TA3 prišiel v roku 2011 do Bratislavy. Legenda americkej žurnalistiky sa stretla sa aj s českým moderátorom a glosátorom Janom Krausom ako hosť v jeho populárnej televíznej talkshow Uvolněte se, prosím!Larryho Kinga oslovila v roku 2012 s návrhom na spoluprácu aj internetová televízia Ora.TV, na zakladaní ktorej sa podieľal mexický telekomunikačný magnát Carlos Slim.V máji 2013 priniesli niektoré agentúry správu, že Larry King bude mať v tejto televízii vlastnú reláciu s názvom Politicking with Larry King.Larry King je laureátom ceny Emmy a autorom 12 kníh.Hviezda americkej televíznej stanice CNN má za sebou viacero manželstiev, je otcom piatich detí.