Zakladateľ spravodajskej televízie CNN Ted Turner má 80 rokov

New York/Bratislava 19. novembra (TASR) - Americký mediálny magnát Ted Turner, známy ako zakladateľ spravodajskej televízie Cable News Network (CNN), sa dožíva 19. novembra 80 rokov. Televízny kanál, ktorý ako prvý začal v roku 1980 nepretržite 24 hodín vysielať správy, preslávil biznismena a filantropa po celom svete.CNN založil spolu s Reesom Schonfeldom. Je súčasťou spoločnosti Turner Broadcasting System, ktorá je divíziou Time Warner. Stanica oslávila 35-ročné výročie vysielania 1. júna 2015. Bola prvou televíziou v USA, ktorá sa špecializovala iba na spravodajstvo. Sledovali ju také svetové osobnosti ako Margaret Thatcherová, Michail Gorbačov, Francois Mitterrand a dokonca aj Fidel Castro. Z výroku egyptského prezidenta Husního Mubaraka o tom, že televíziu sleduje nepretržite, sa stal dokonca reklamný šot.Robert Edward Turner (známy ako Ted Turner) sa narodil 19. novembra 1938 v Cincinnati, štát Ohio (USA). Študoval na Brown University v Providence, ktorú však nedokončil.Život Teda Turnera sa zmenil, keď jeho otec spáchal samovraždu. V tom čase už ako 24-ročný, zdedil úspešnú rodinnú firmu na predaj billboardov. V roku 1970 kúpil rozhlasovú stanicu v Atlante, z ktorej časom vybudoval celoštátnu sieť. Stala sa základom spoločnosti Turner Broadcasting System (TBS). Už vtedy sa stal Turner jednou z najvýraznejších osobností v mediálnom priestore USA.Ako veľký športový fanúšik v roku 1976 kúpil aj baseballový tím Atlanta Braves. O rok neskôr svoje športové portfólio podporil nákupom ďalšieho basketbalového tímu Atlanta Hawks.V roku 1980 založil Cable News Network (CNN). Nad nápadom založiť televíznu stanicu vysielajúcu dvadsaťštyri hodín denne spravodajstvo, si šéfovia amerických televíznych gigantov, ako ABC alebo NBC, klopali na čelo. Veď kto by chcel nonstop sledovať niečo tak nudné? Ich názory sa zmenili vtedy, keď CNN zaznamenala obrovský úspech po vysielaní tragédie raketoplánu Challenger v roku 1986, či v roku 1990, keď sa odohrávala vojna v Perzskom zálive.spomína Turner.Pozitívne ohlasy zaznamenal Turner v čase keď sa stal iniciátorom športového podujatia Hry dobrej vôle, ktoré prvýkrát uzreli svetlo sveta v roku 1986 v Moskve. Boli síce dobrou publicitou pre jeho médiá, ale aj úprimne mysleným príspevkom pre svetový mier.V roku 1991 americký časopis TIME vymenoval Teda Turnera, ktorý sa medzičasom oženil s americkou herečkou Jane Fondovou, za muža roka. Ich manželstvo sa časom rozpadlo. Celosvetové uznanie si vyslúžil aj o šesť rokov neskôr, keď daroval miliardu dolárov Organizácii Spojených národov (OSN) na podporu chudoby.V septembri 1995 Turner oznámil, že TBS sa spojí s mediálnym kolosom Time Warner. Ku spojeniu prišlo o rok neskôr a Turner sa stal viceprezidentom a šéfom divízie káblových sietí.Onedlho nastala v živote Turnera ďalšia zmena. Time Warner sa zlúčil s AOL (America Online), poskytovateľom internetových služieb a vytvoril tak mediálnu megakorporáciu.Po skončení svojich aktivít v mediálnych kruhoch po roku 2000, keď sa vzdal riadiacich funkcií v spoločnosti, sa prostredníctvom nadácie Turner Foundation začal venovať charite a ekológii.V súčasnosti Turner podniká v oblasti chovu bizónov a prevádzkuje reťazec Ted’s Montana gril, ktorý sa špecializuje na výrobky z bizónieho mäsa.Zakladateľ CNN je stále vplyvnou osobnosťou amerického biznisu. V minulosti médiá o ňom písali, že dokázal verejne uraziť katolíkov, Židov, imigrantov či svoju bývalú manželku Jane Fondovú. Dokonca vyzval svojho konkurenta mediálneho magnáta Ruperta Murdocha na boj v boxerskom ringu. Američan Ted Turner je známy ako filantrop. Do dnešných dní dal spolu na charitu 1,2 miliardy dolárov. Jeho majetok dosahuje viac ako dve miliardy dolárov.Bohatý biznismen so šviháckymi fúzikmi a záľubou v jachtingu mal vždy úspech u žien. Ted Turner bol viackrát ženatý, je otcom piatich detí.