Americký moderátor zomrel po nákaze koronavírusom, až do poslednej chvíle očkovanie spochybňoval

22.8.2021 (Webnoviny.sk) - Konzervatívny rozhlasový moderátor Phil Valentine z amerického štátu Tennessee, ktorý bol až donedávna skeptický voči očkovaniu proti koronavírusu, skonal vo veku 61 rokov na následky ochorenia COVID-19 Valentine bol spočiatku odporcom vakcinácie. Neskôr však mal pozitívny test na COVID-19, museli ho hospitalizovať a zmenil názor. Krátko pred prevozom do nemocnice dokonca poslucháčom odporučil očkovanie. Tvrdil, že on sám sa rozhodol nezaočkovať, pretože si myslel, že na ochorenie COVID-19 pravdepodobne nezomrie. Stal sa však opak.Po prevoze na jednotku intenzívnej starostlivosti Mark Valentine uviedol, že jeho brat Phil ľutuje, že „nebol hlasnejším zástancom očkovania“. „Viem, že keby teraz mohol prehovoriť, povedal by: ´Choďte sa zaočkovať. Nechajte tak politiku a všetky konšpiračné teórie´,“ povedal Mark Valentine.