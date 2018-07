Americký pesničkár Everlast po prvý raz vystúpi na Slovensku

Everlast. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júla (TASR) – Americký muzikant Everlast mieri na Slovensko, vystúpi tu po prvý raz. Multitalent, ktorý sa venuje rôznym hudobným žánrom vrátane hip-hopu, rocku a blues, predvedie svoju šou v bratislavskom klube Ateliér Babylon v piatok 21. septembra.Gitarista, spevák a textár Everlast, vlastným menom Erik Francis Schrody, má široký žánrový záber. Jeho začiatky a prvé úspechy pochádzajú z obdobia 90. rokov, keď pôsobil ako raper a hlavný spevák skupiny House of Pain. Vyprodukoval s ňou večný a celosvetový hit Jump Around. Neskôr mu priniesla úspech sólová dráha v podobe ocenia Grammy za spoluprácu v piesni Put Your Lights On z albumu Supernaturals od Carlosa Santanu.uviedol pre médiá Everlast.Rodák z Valley Stream v štáte New York (*18. 8. 1969) má na svojom konte sedem vydaných albumov a žánrovo sa radí medzi fúziu blues a rocku so špecifickým vokálnym prejavom s prvkami svojského alternatívneho hip-hopu. Nadaný hudobník so svojím charizmatickým mužným prejavom a prepracovanou tvorbou priťahuje široké spektrum fanúšikov, k čomu prispieva aj vplyv na jeho produkciu od kapiel ako Beastie Boys, Cypress Hill, Rolling Stones či interpretov, akými sú Johnny Cash, Bob Dylan, Tom Petty, Bruce Springsteen či Neil Young. Medzi jeho najväčšie hity patria piesne What It's Like, White Trash Beautiful, Ends či I Get By.spresnil Petr Duben zo spoločnosti Czechoslovak Music Factory, ktorá tento koncert prináša.TASR informovala PR manažérka Eva Sládková.