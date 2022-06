Americký prezident Biden sa rozhodol poskytnúť Ukrajine ďalšiu muníciu aj pokročilejšie raketové systémy

1.6.2022 (Webnoviny.sk) - Prezident Joe Biden pre periodikum The New York Times uviedol, že sa rozhodol poskytnúť Ukrajincom pokročilejšie raketové systémy a muníciu, ktoré im umožnia presnejšie zasiahnuť kľúčové ciele na bojisku.Očakáva sa, že ukrajinská armáda by mohla použiť rakety v Donbase na východe Ukrajiny, kde trvajú intenzívne boje s ruskými silami. Americkí predstavitelia oboznámení s rozhodnutím neuviedli podrobnosti o tom, koľko bude táto pomoc stáť.