Daniari odhalili ďalší podvod s fiktívnymi nákupmi zo zahraničia, podnikateľ zaplatí pokutu vyše milión eur

1.6.2022 (Webnoviny.sk) - Kontrolórom finančnej správy sa podarilo odhaliť podvod fiktívnych dovozov PC komponentov. Prišli na to počas daňovej kontroly dane z príjmov u jedného daňového subjektu, ktorý deklaroval nákup počítačových komponentov z tretích štátov.Kontrolovaný subjekt bude musieť doplatiť štátu rozdiel dane z príjmov vo výške viac ako 1,26 milióna eur. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská „Spoluprácou daňového úradu s colným úradom bolo zistené, že za kontrolované obdobie uvedený subjekt nedoviezol z tretích krajín žiadny tovar. Za kontrolované obdobie nebol zistený žiadny prípad dovozu z tretích krajín, kde by bol subjekt figuroval ako dovozca alebo deklarant," uviedla hovorkyňa finančnej správy Daňový subjekt zároveň nevedel preukázať obstaranie tovaru zaúčtovaného v daňových nákladoch. „Na základe zistených skutočností tak nebolo možné nákup počítačových komponentov vo výške 6 miliónov eur uznať do daňových výdavkov," dodala Rybanská.