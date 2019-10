Americký prezident Trump nalieha na humánne riešenie v Hongkongu

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 8. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok naliehavo vyzval na "humánne riešenie" v Hongkongu, ale poznamenal, že davy protestujúce proti čínskym úradom sú menšie ako predtým. Informovala o tom agentúra AFP.povedal Trump pred novinármi.Spomenul, že sú tama mávajú americkou zástavou. Vyhol sa však vyjadreniu podpory bezprecedentnej ukážke vzdoru voči čínskej komunistickej vláde a naznačil, že protestujúci strácajú dych.Na začiatkupovedal Trump.dodal.Masové protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Stiahnutie tohto zákona oznámila Lamová oficiálne 4. septembra.Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj Lamovej odstúpenie, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, zrušenie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.