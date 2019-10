Lavrov v Iraku rokoval s vedením v Bagdade i Kurdistane

Sergej Lavrov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad/Arbíl 7. októbra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pricestoval v pondelok do mesta Arbíl, ktoré je metropolou irackého Kurdistanu, a stretol sa tam s predsedom vlády kurdskej autonómnej oblasti Masúdom Barzaním.Ako informovala agentúra RIA Novosti, Lavrovova návšteva v Iraku je prvá za posledných päť rokov. Do Arbílu pricestoval z Bagdadu, kde sa stretol so svojím rezortným kolegom Muhammadom Alím Hakimom, premiérom Ádilom Abdalom Mahdím a prezidentom Barhamom Sálihom.Po stretnutí s irackým šéfom diplomacie Lavrov podľa RIA Novosti konštatoval, že Rusko a Irak zastávajú, pokiaľ ide o Sýriu, rovnaký postoj: politický proces je potrebné spustiť v rámci vytvoreného ústavného výboru.V Sýrii je podľa Lavrova potrebné dokončiť likvidáciu teroristických skupín, vytvoriť podmienky na návrat utečencov a vysídlených osôb a začať jednotný politický proces v rámci vytvoreného ústavného výboru.Dohoda o vytvorení 150-členného výboru bola dosiahnutá ešte v januári 2018 na sýrskej mierovej konferencii organizovanej Ruskom.OSN oznámila 23. septembra vytvorenie 150-členného ústavodarného výboru, v ktorom by mali byť miesta rozdelené rovným dielom medzi zástupcov sýrskej vlády, opozície a občianskej spoločnosti.Podľa osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN pre Sýriu Geira Pedersena sa ústavný výbor stretne 30. októbra v Ženeve, informovala ruská agentúra.Ozbrojený konflikt v Sýrii trvá od marca 2011. Po tom, ako vládne sily oznámili svoje víťazstvo nad "teroristami", sa v Sýrii dostávajú do popredia politické urovnanie, návrat utečencov a obnova infraštruktúry, dodala RIA Novosti.