Americký priemysel žiada od USA opatrnosť pri clách voči EÚ za Airbus

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Londýn 16. mája (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing aj letecké spoločnosti žiadajú americkú vládu, aby zvážila, aké sankcie voči Európskej únii uplatní v súvislosti s dotáciami pre európskeho výrobcu Airbus, o čom nedávno rozhodla Svetová obchodná organizácia (WTO). Už samotné vysoké clá zo strany USA firmy v leteckom priemysle a doprave poškodia, navyše, EÚ sa vyhráža odvetnými opatreniami.Boeing tento týždeň vyzval Washington, aby pri sankciách zvažoval, na čo konkrétne clá uplatní a zabránil tak vysokým škodám pre samotných amerických producentov. Vysokých ciel sa obávajú aj letecké spoločnosti ako Delta Air Lines. Aerolínie totiž objednali od Airbusu lietadlá a objednávku musia splniť. Vyššie ceny v dôsledku dovozných ciel by tak zasiahli firmu, jej zamestnancov aj cestujúcich. Žiadajú preto, aby sa prípadné vyššie clá netýkali už objednaných lietadiel.Pred zvyšovaním napätia v obchode varoval aj Guillaume Faury, šéf európskeho výrobcu lietadiel Airbus. Podľa neho to poškodí firmy naprieč celým leteckým priemyslom, v Európe aj USA.povedal Faury novinárom v Londýne. Podľa šéfa Airbusu situáciu leteckých spoločností navyše komplikuje nielen spor za dotácie, ale aj celkové zhoršovanie situácie v medzinárodnom obchode, čoho súčasťou je aj obchodný konflikt medzi USA a Čínou.Pre samotný Airbus je mínusom aj očakávaný odchod Británie z Európskej únie, dodal Faury, ktorý tak zopakoval varovania svojho predchodcu Thomasa Endersa, aj keď nie v takom ostrom tóne. Enders varoval, že Airbus by mohol britský trh opustiť.Airbus vyrába v Británii krídla pre svoje stroje a v krajine zamestnáva 14.000 ľudí. Momentálny odklad brexitu využíva naJedným z nich je podľa Fauryho naďalej aj odchod Británie z EÚ bez dohody, aj keď toto riziko je momentálne menšie, než v minulých mesiacoch.