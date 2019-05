Premiér: Vláda zrejme opäť nominuje do Európskej komisie M. Šefčoviča

Na snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Vláda SR zrejme opäť nominuje do Európskej komisie (EK) súčasného podpredsedu EK Maroša Šefčoviča. Na rokovaní parlamentného európskeho výboru to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Zo Šefčoviča by opäť chcel viceprezidenta EK.uviedol Pellegrini.Šefčoviča podľa jeho slov podporujú aj kolegovia z Vyšehradskej štvorky. Pellegrini poukázal, že Šefčovič by mohol byť jedným z najdlhšie slúžiacich eurokomisárov.Nová Európska komisia sa bude formovať po májových eurovoľbách. V tej súčasnej pôsobí Šefčovič na pozícii podpredsedu pre energetickú úniu.