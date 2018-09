Americký rapper Kanye West si zmenil meno, nové oznámil na Twitteri

Kanye Omari West

Odštartoval hudobnú kariéru v roku 1996, keď ako producent spolupracoval s rapperom Gravom. Známym sa však stal až v roku 2001, keď sa podieľal na albume The Blueprint rappera Jay Z. Debutovú štúdiovku The College Dropout vydal v roku 2004.



Nasledovali nahrávky Late Registration (2005), Graduation (2007), 808s & Heartbreak (2008), My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010), Yeezus (2013), The Life Of Pablo (2016) a spomínaná Ye (2018). S Jay Z okrem toho nahral album Watch The Throne (2011). So všetkými štúdiovkami okrem The College Dropout dobyl americký rebríček Billboard 200. Na konte má 21 cien Grammy.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 30. septembra (WebNoviny.sk) - Americký rapper Kanye West si zmenil meno na Ye. Štyridsaťjedenročný interpret to oznámil v sobotu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, pred vystúpením v relácii Saturday Night Live (1975).Ye, čo je skrátená forma mena Kanye, bola doteraz rapperova prezývka. Slávny rodák z Atlanty v Georgii, ktorý je manželom Kim Kardashian, vydal tento rok 1. júna album s názvom Ye.