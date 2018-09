Pripravuje sa posmrtný album Leonarda Cohena, vyjde v roku 2019

Leonard Cohen, archívna snímka. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Montréal 30. septembra (TASR) - Posmrtný štúdiový album kanadského speváka a skladateľa Leonarda Cohena je v štádiu príprav a jeho vydanie je plánované na budúci rok. V rozhovore pre stanicu CBC to v piatok uviedol jeho syn Adam Cohen, ktorý pracuje na nedokončenej kolekcii skladieb svojho zosnulého otca.uviedol Cohen mladší, ktorý produkoval otcov posledný štúdiový album "You Want It Darker" vydaný v roku 2016.Nová platňa, ktorej titul ešte nie je známy, bude Cohenovým 15. štúdiovým albumom. Okrem toho počas svojho života vydal osem koncertných albumov. Začiatkom októbra vyjde i jeho posledná zbierka poézie, ktorá bude obsahovať dosiaľ nepublikované básne a úryvky z denníkov, dopĺňa stanica Sky News.Leonard Cohen začal svoju hudobnú kariéru v roku 1967 ako 33-ročný, predtým sa od 50. rokov pokúšal presadiť ako spisovateľ. Zomrel 7. novembra 2016 vo veku 82 rokov v Los Angeles, len tri týždne po vydaní svojho posledného albumu. Hudobník je pochovaný vo svojom rodnom meste Montréal.