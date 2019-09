Americký rocker Eddie Money podľahol vážnej chorobe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nashville 13. septembra (TASR) - Vo veku 70 rokov zomrel v piatok americký rockový spevák Eddie Money. Informovala o tom agentúra AP, pre ktorú informáciu potvrdila spevákova rodina.Hudobník, ktorý sa narodil v roku 1949 v New Yorku ako Edward Joseph Mahoney, iba prednedávnom oznámil, že má rakovinu pažeráka v pokročilom štádiu. Podľa vyhlásenia rodiny umrel pokojne v piatok ráno v kalifornskom Los Angeles.Money sa preslávil najmä hitmi ako Two Tickets to Paradise, Take Me Home Tonight, Baby Hold On, Maybe I'm a Fool, Walk On Water a Think I'm in Love.V roku 1987 bol nominovaný na cenu Grammy za najlepší spevácky rockový výkon za skladbu Take Me Home Tonight, ktorá sa medzičasom zaradila medzi klasické rockové hity.V 70. a 80. rokoch minulého storočia patril k úspešným hviezdam rocku, ktorých nahrávky dominovali v rebríčkoch predajnosti.