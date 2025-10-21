Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.10.2025
 Meniny má Uršuľa
 24hod.sk    Šport

21. októbra 2025

Americký šachový veľmajster Daniel Naroditsky zomrel vo veku 29 rokov



Ešte v auguste tohto roka triumfoval na šampionáte USA v bleskovom šachu, v ktorom paril medzi špičku.



Americký šachový veľmajster Daniel Naroditsky zomrel vo veku 29 rokov

Americký šachový veľmajster Daniel Naroditsky zomrel v pondelok vo veku 29 rokov. Informoval o tom šachový klub v Charlotte v Severnej Karolíne, kde pôsobil ako hráč i tréner. Príčina úmrtia nie je známa.


Naroditsky získal titul veľmajstra už ako 18-ročný a bol veľmi populárny aj v onlajn priestore a na sociálnych sieťach. „Pamätajme si Daniela pre jeho vášeň a lásku k šachovej hre a pre radosť a inšpiráciu, ktorú nám všetkým každý deň prinášal,“ uviedla jeho rodina vo vyhlásení, ktoré zdieľalo šachové centrum v Charlotte. To označilo Naroditského za „talentovaného šachistu, pedagóga a milovaného člena šachovej komunity“.

Ešte v auguste tohto roka triumfoval na šampionáte USA v bleskovom šachu, v ktorom paril medzi špičku. Naroditsky, známy aj ako Danya, figuroval pravidelne v top 200 vo svetovom rebríčku v klasickom šachu. Jeho kolegovia mu pripisujú zásluhu na propagácii šachu pred širším publikom, keďže mnohé zo svojich zápasov vysielal naživo a zdieľal komentáre k iným. Tisíce ľudí pravidelne sledovali jeho partie na YouTube a interaktívnej strímovacej platforme Twitch. „Šachový svet je mu veľmi vďačný,“ povedal podľa AP Hikaru Nakamura, americký veľmajster.

Vo svojom poslednom videu, zverejnenom na jeho kanáli minulý piatok, Naroditsky divákom hovorí, že je „späť a lepší ako kedykoľvek predtým“ po kreatívnej prestávke od strímovania. Na sociálnych sieťach teraz vyjadrili svoj šok a smútok z jeho úmrtia mnohí elitní šachisti.

