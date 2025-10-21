|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 21.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Uršuľa
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. októbra 2025
Viacerým top tenistkám odpočítali body, aj Sabalenkovej či Swiatekovej
Tieto tresty však neovplyvnili ich postavenie v rebríčku.
Zdieľať
Ženská tenisová asociácia (WTA) potrestala viaceré špičkové hráčky odobratím bodov zo svetového rebríčka. Sú medzi nimi Aryna Sabalenková, Iga Swiateková, Madison Keysová, Cori Gauffová a Amanda Ansimovová. Tieto tresty však neovplyvnili ich postavenie v rebríčku.
Hráčky potrestali za to, že v tejto sezóne neodohrali požadovaný počet povinných turnajov. Hráčky na okruhu WTA musia v jednom roku štartovať v najmenej šiestich turnajoch WTA 500. Ani jedna však v roku 2025 nespĺňa požadovaný limit. Hráčky, ktoré vynechajú povinné turnaje, majú „vynulované“ hodnotenie, čo v podstate znamená, že im ako trest odoberú body z iných turnajov, do ktorých sa tento rok zapojili. Sabalenkovej, Gauffovej a Anisimovovej odobrali po 10 bodov, Keysová však stratila 54 bodov a Swiateková 65.
Nie je to prvýkrát, čo Swiatekovú potrestali. Toto pravidlo spôsobilo chaos minulý rok, keď jej odobrali body v rebríčku za to, že odohrala iba dva turnaje WTA 500. To ju následne viedlo k strate miesta svetovej jednotky. Tentoraz však tresty neovplyvňujú umiestnenie v rebríčku. To však nie je koniec, pretože sa očakáva, že hráčky potrestajú opäť. Sabalenková, Swiateková, Gauffová a Anisimovová hrali tento rok iba na troch turnajoch WTA 500, zatiaľ čo Keysová na štyroch. Minulotýždňový turnaj Ningbo Open bol predposledný turnaj WTA 500 bola to jedna z ich posledných šancí splniť požiadavky. Ani jedna z piatich hráčok sa však neprihlásila a keďže sa nekvalifikovali, odpočítali im body.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Americký šachový veľmajster Daniel Naroditsky zomrel vo veku 29 rokov
Americký šachový veľmajster Daniel Naroditsky zomrel vo veku 29 rokov