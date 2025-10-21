Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.10.2025
 Meniny má Uršuľa
21. októbra 2025

Viacerým top tenistkám odpočítali body, aj Sabalenkovej či Swiatekovej



Tieto tresty však neovplyvnili ich postavenie v rebríčku.



Viacerým top tenistkám odpočítali body, aj Sabalenkovej či Swiatekovej

Ženská tenisová asociácia (WTA) potrestala viaceré špičkové hráčky odobratím bodov zo svetového rebríčka. Sú medzi nimi Aryna Sabalenková, Iga Swiateková, Madison Keysová, Cori Gauffová a Amanda Ansimovová. Tieto tresty však neovplyvnili ich postavenie v rebríčku.


Hráčky potrestali za to, že v tejto sezóne neodohrali požadovaný počet povinných turnajov. Hráčky na okruhu WTA musia v jednom roku štartovať v najmenej šiestich turnajoch WTA 500. Ani jedna však v roku 2025 nespĺňa požadovaný limit. Hráčky, ktoré vynechajú povinné turnaje, majú „vynulované“ hodnotenie, čo v podstate znamená, že im ako trest odoberú body z iných turnajov, do ktorých sa tento rok zapojili. Sabalenkovej, Gauffovej a Anisimovovej odobrali po 10 bodov, Keysová však stratila 54 bodov a Swiateková 65.

Nie je to prvýkrát, čo Swiatekovú potrestali. Toto pravidlo spôsobilo chaos minulý rok, keď jej odobrali body v rebríčku za to, že odohrala iba dva turnaje WTA 500. To ju následne viedlo k strate miesta svetovej jednotky. Tentoraz však tresty neovplyvňujú umiestnenie v rebríčku. To však nie je koniec, pretože sa očakáva, že hráčky potrestajú opäť. Sabalenková, Swiateková, Gauffová a Anisimovová hrali tento rok iba na troch turnajoch WTA 500, zatiaľ čo Keysová na štyroch. Minulotýždňový turnaj Ningbo Open bol predposledný turnaj WTA 500 bola to jedna z ich posledných šancí splniť požiadavky. Ani jedna z piatich hráčok sa však neprihlásila a keďže sa nekvalifikovali, odpočítali im body.

