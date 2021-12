Americký Senát odmietol vakcinačný mandát Bidenovej administratívy

Prezidentské veto

Neprimeraný zásah federálnej vlády

9.12.2021 (Webnoviny.sk) - Horná komora amerického Kongresu v stredu tesnou väčšinou schválila rezolúciu, ktorá ruší požiadavku federálnej vlády na povinné očkovanie proti koronavírusu v podnikoch so sto a viac zamestnancami. Rezolúcia v Senáte prešla pomerom hlasov 52:48.Za hlasovali všetci päťdesiati republikánski senátori a podporili ju aj dvaja demokrati. V Snemovni reprezentantov, kde majú väčšinu demokrati prezidenta Joea Bidena, sa podpora tohto kroku považuje za nepravdepodobnú. Vakcinačný mandát by tak naďalej platil, hoci súdy predbežne pozastavili jeho účinnosť.Zákonodarcovia môžu zrušiť platnosť niektorých nariadení federálnej vlády, pokiaľ spoločnú rezolúciu schvália obe komory Kongresu a podpíše ju prezident, alebo pokiaľ Kongres prehlasuje prezidentské veto. To sa v tomto prípade zrejme nestane.Zamestnanci podnikov v USA, pre ktoré pracuje sto a viac ľudí, musia byť do 4. januára zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 . V opačnom prípade budú musieť raz do týždňa absolvovať test na prítomnosť koronavírusu.Agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia uviedla, že podnikom, ktoré nebudú opatrenie dodržiavať, hrozia pokuty až do výšky viac ako 13-tisíc dolárov za každé jedno porušenie. Republikáni tvrdia, že očkovanie podporujú, vakcinačný mandát však považujú za neprimeraný zásah federálnej vlády.Priemerný počet úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 v USA predstavuje takmer 1 600 denne. Celkový počet obetí za necelé dva roky od začiatku pandémie by mohol čoskoro dosiahnuť 800-tisíc.