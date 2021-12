Bratislava bude aj tento rok bez novoročného ohňostroja, dôvodom je zlá epidemická situácia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.12.2021 (Webnoviny.sk) - Novoročný ohňostroj v Bratislave sa po minulom roku neuskutoční ani tento rok. Pre agentúru SITA to uvidela hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.„V Bratislave sa vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu ani tento rok nebude konať spoločné vítanie nového roka ani silvestrovský ohňostroj," uviedla s tým, že prvoradou úlohou mesta v tejto situácii je chrániť zdravie obyvateľov.Vítanie nového roka je podľa magistrátu udalosťou, pri ktorej sa na rôznych miestach zhromažďuje veľký počet ľudí a mesto by takýto dav nemalo možnosti a kapacitu usmerniť podľa platných pravidiel.„Zároveň by si usporiadanie polnočného ohňostroja vyžiadalo vysoké náklady, ktoré by neboli vynaložené hospodárne, najmä vzhľadom na výdavky, ktoré už mesto utrpelo v súvislosti s pandémiou," vysvetlila Rajčanová. Ako dodala, hlavné mesto vzhľadom na dlhodobo pretrvávajúcu pandemickú situáciu preto v tomto roku ani v rozpočte nepočítalo s oslavami príchodu nového roka a ohňostrojom.