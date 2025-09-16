|
Utorok 16.9.2025
Meniny má Ľudmila
Denník - Správy
16. septembra 2025
Americký senátor Lindsey Graham vyzval Maďarsko a Slovensko, aby ukončili nákupy ruskej ropy
Tagy: Americký prezident Dodávky ropy z Ruska Ruská ropa rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
V súvislosti so snahou Donalda Trumpa o ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine republikánsky člen amerického Senátu
16.9.2025 (SITA.sk) - V súvislosti so snahou Donalda Trumpa o ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine republikánsky člen amerického Senátu Lindsey Graham vyzval Maďarsko a Slovensko, aby ukončili nákupy ruskej ropy.
„Dobrou správou je, že Európa výrazne znížila svoje nákupy ruskej ropy a plynu. Pokiaľ ide o nákup ruskej ropy, teraz je to fakticky na Maďarsku a Slovensku. Dúfam a očakávam, že čoskoro prevezmú zodpovednosť a pomôžu nám ukončiť toto krviprelievanie. Ak nie, mali by a budú nasledovať dôsledky," napísal Lindsey na mikroblogovacej sieti X.
Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že požiadal všetkých členov NATO, aby zastavili nákupy ruskej ropy. Ako informuje portál foxnews.com, v nedeľu šéf Bieleho domu svoju požiadavku zopakoval. „Európske národy, najmä tie v NATO, nerobia dosť pre to, aby čelili Rusku, a to aj napriek novému kolu sankcií, ktoré EÚ zaviedla minulý týždeň," povedal Trump v rozhovore s novinármi. „Európa... sú moji priatelia, ale kupujú ropu od Ruska," poznamenal.
Zdroj: SITA.sk - Americký senátor Lindsey Graham vyzval Maďarsko a Slovensko, aby ukončili nákupy ruskej ropy © SITA Všetky práva vyhradené.
