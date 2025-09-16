Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 16.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudmila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. septembra 2025

Najväčšia skupina Čechov by privítala vládu jednej strany v podaní Babišovho hnutia ANO


Tagy: Prieskum voľby v Česku

Najväčšia skupina Čechov by 36 rokov po novembri 1989 najradšej prijala vládu jednej strany, tentoraz v podaní hnutia ANO expremiéra Andreja Babiša. Ako druhé ...



Zdieľať
czech_babis_21821 2 676x451 16.9.2025 (SITA.sk) - Najväčšia skupina Čechov by 36 rokov po novembri 1989 najradšej prijala vládu jednej strany, tentoraz v podaní hnutia ANO expremiéra Andreja Babiša. Ako druhé najprijateľnejšie riešenie vidia obyvatelia ČR koalíciu ANO a krajne pravicovej SPD. Ako informuje web TN.cz, vyplýva to z prieskumu agentúry Median.


Jednofarebná vláda hnutia ANO by bola najprijateľnejšia pre 41 percent respondentov. Pre 37 percent respondentov by bola prijateľná koalícia ANO a SPD a pre 31 percent koalícia zložená zo zástupcov terajších vládnych subjektov Spolu a STAN a strany Piráti, ktorá pôvodne tiež bola v terajšej českej vláde.

Jednofarebnú vládu ANO by akceptovalo 82 percent voličov tohto hnutia. Koalíciu s krajne pravicovou SPD však privítalo len 67 percent voličov ANO.

Obnovenie vlády Spolu, STAN a Pirátov by akceptovalo 93 percent voličov Spolu, 80 percent voličov STAN a 88 percent priaznivcov Pirátov.


Zdroj: SITA.sk - Najväčšia skupina Čechov by privítala vládu jednej strany v podaní Babišovho hnutia ANO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prieskum voľby v Česku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Americký senátor Lindsey Graham vyzval Maďarsko a Slovensko, aby ukončili nákupy ruskej ropy
<< predchádzajúci článok
Polícia bude dohliadať na bezpečnosť cyklistických pretekov Okolo Slovenska, upozorňuje aj na obmedzenia

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 