Americký senátor: USA a Čína sú konkurenti, ale nie rivali

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 1. novembra (TASR) - Americký senátor Lamar Alexander povedal vo štvrtok v Pekingu čínskemu premiérovi Li Kche-čchiangovi, že napriek pretrvávajúcej obchodnej vojne i ďalšiemu napätiu sú ich krajiny síce konkurenti, ale nie rivali, a vzájomným rešpektom terajšie ťažkosti prekonajú.Alexander viedol Číne delegáciu republikánskych senátorov a členov Kongresu - podporovateľov amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého vláda zaviedla na čínske tovary clá v objeme 250 miliárd dolárov a hrozí ďalšími.Predseda čínskej vlády Li Kche-čchiang vyjadril nádej, že USA a Čína nakoniec budú mať dostatok rozumu na to, aby prekonali prekážky a svoje vzťahy urovnali tak, aby mali z toho osoh obe krajiny i celý svet.Od júla uvalili Spojené štáty dovozné clá až do výšky 25 percent na čínske produkty v hodnote 250 miliárd dolárov.Čína odpovedala rovnakou mincou, aj keď hodnota tovaru, na ktorý zaviedla clá, je nižší, keďže USA do Číny nevyvážajú produkty v takej hodnote, ako je to v opačnom smere. Dovozné clá sa týkajú amerických výrobkov v celkovej hodnote 110 miliárd dolárov.