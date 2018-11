O post rektora UK v Bratislave sa uchádzajú dvaja kandidáti

Na archívnej snímke pohľad na Vajanského nábrežie s budovou Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 1. novembra (TASR) - O funkciu rektora Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa pre nasledujúce štvorročné obdobie uchádzajú dvaja kandidáti. Súčasný rektor UK Karol Mičieta totiž k 1. februáru 2019 končí vo svojej funkcii. Informovala o tom Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou Rektorátu UK.Kandiduje Jozef Masarik, profesor a súčasný dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Marek Števček, profesor Právnickej fakulty UK a súčasný prorektor UK pre legislatívu. Do zoznamu kandidátov ich na svojom stredajšom (31.10.) zasadnutí zaradila volebná komisia. Víťaz volieb by mal Univerzite Komenského šéfovať od 1. februára 2019 do 31. januára 2023.Verejná diskusia s kandidátmi je naplánovaná na pondelok 5. novembra od 16.30 h v Aule UK na Šafárikovom námestí. Voľby sa následne uskutočnia na verejnom volebnom zasadnutí Akademického senátu UK v stredu 14. novembra od 9.00 h, taktiež v Aule UK. Ich súčasťou bude aj oficiálne predstavenie kandidátov.