Americký torpédoborec USS Ross vplával do Čierneho mora

Torpédoborec USS, archívna snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 15. apríla (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v pondelok informovalo, že Čiernomorská flotila nepretržite monitoruje americký torpédoborec USS Ross, ktorý vplával do Čierneho mora v nedeľu 14. apríla.Národné centrum pre riadenie obrany pri ruskom ministerstve obrany v pondelok podľa agentúry TASS spresnilo, že americký torpédoborec je od okamihu vplávania do Čierneho mora pod nepretržitým dohľadom pobrežných radarových zariadení Čiernomorskej flotily. Okrem toho "priamu kontrolu" činnosti americkej vojnovej lode vykonáva hliadkovacia loď Vasilij Bykov a prieskumná loď Ivan Churs z Čiernomorskej flotily, dodala agentúra TASS.Agentúra Interfax informovala, že miestom stálej dislokácie torpédoborca USS Ross v Európe je španielska vojenská základňa v meste Rota v Andalúzii. USS Ross je súčasťou programu na vybudovanie európskeho fázového adaptívneho protiraketového obranného systému.Americké torpédoborce často vstupujú do Čierneho mora. Aktivita amerického námorníctva v Čiernom mori sa zintenzívnila po vypuknutí krízy na východnej Ukrajine, konštatoval Interfax.