Praktické aplikácie pre cobotov, avatarov, 3D zobrazovanie a tlač

Na workshopoch sa spoločne diskutovali a prezentovali aj riešenia týkajúce sa cobotov, avatarov, 3D zobrazovania a tlače, inteligentných budov, analýzy veľkých dát a IoT (Internet of Things) v logistike a maintenance Foto: IIC Foto: IIC

Patrik Horný, riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu ZSSK a Martina Le Gall Maláková, prezidentka Priemyselného inovačného klastra Foto: IIC Foto: IIC

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. apríla (OTS) - Deväť členov Priemyselného inovačného klastra (IIC - Industry Innovation Cluster), ktorého ambíciou je byť akcelerátorom inovácií v slovenskom priemysle, sa stretlo so slovenskými inovátormi a zástupcami slovenských technických vysokých škôl už na treťom spoločnom Matchmakingu. Na tomto podujatí spoločne hľadali možné cesty pre dlhodobú spoluprácu a riešenia konkrétnych problémov, s ktorými sa členovia klastra denne vo svojich podnikoch stretávajú.Medzi inovátorskými spoločnosťami, ktoré sa odprezentovali na Matchmakingu boli aj Brain:IT, Civitta, Devops Blue a Luigi´s Box. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej technickej univerzity (Materiálovo-technologická fakulta; Strojnícka fakulta) a Žilinskej univerzity (Fakulta riadenia a informatiky).Na workshopoch sa spoločne diskutovali a prezentovali aj riešenia týkajúce sa cobotov (), avatarov, 3D zobrazovania a tlače, inteligentných budov, analýzy veľkých dát a IoT (Internet of Things) v logistike a maintenance.“ povedala po treťom Matchmakingu IIC, prezidentka Priemyselného inovačného klastra.Zakladateľmi IIC sú PSA Groupe Slovakia, Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), HB Reavis, Veolia, Gefco, Faurecia, Plastic Omnium, Orange Slovensko, a.s. a Slovak Lines. Úlohou klastra je hľadať spoločné prieniky a projekty, ktoré by napomohli ďalšiemu technologickému rozvoju a realizácii slovenských inovácií a podporili výskum a vývoj vo veľkých, ale aj v malých a stredných podnikoch.