Americký úrad pre letectvo objavil potenciálne riziko na Boeingoch 737

Na ilustračnej snímke technici kompletizujú lietadlo Boeing 737. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 27. júna (TASR) - Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v stredu oznámil, že objavil nové "potenciálne riziko" na lietadlách Boeing 737 MAX. To musí výrobca odstrániť, než bude možné, aby sa tieto stroje vrátili do prevádzky, z ktorej boli v marci vyradené po dvoch tragických haváriách, ku ktorým došlo v priebehu piatich mesiacov. Informuje o tom agentúra AFP.Problém sa podľa zdroja AFP oboznámeného zo situáciou, ktorý si neželal byť menovaný, objavil FAA počas testovania lietadiel, pričom súvisí so schopnosťou pilotov opätovne získať kontrolu nad lietadlom v čase, keď stroj riadi autopilot, ktorý s ním smeruje nadol.Agentúra DPA napísala, že riziko objavili pri vyhodnocovaní modifikácií softvéru týchto lietadiel, ktoré spoločnosť Boeing v ostatnom čase vyvinula, aj samotnom testovaní lietadiel.FAA zmienené riziko viac nepriblížil, no v tejto súvislosti oznámil, že zákaz používania týchto lietadiel zruší až vtedy, keď to bude "považovať za bezpečné".Samotná spoločnosť Boeing podľa agentúry AFP uviedla, že náprava a vylepšenia softvéru letového simulátora lietadla 737 MAX, na ktorých pracuje už ostatných osem mesiacov, v súčasti neriešia najnovšie objavený problém.oznámil tiež Boeing. Dodal, že lietadlá typu 737 MAX nebude predkladať FAA na schválenie, dokiaľ na to "nesplní všetky požiadavky" a kým nebude bezpečné, aby sa tieto stroje "vrátili do prevádzky".Letecké úrady na celom svete zakázali prevádzku strojov 737 MAX po tom, ako došlo 10. marca v Etiópii k havárii tohto typu lietadla, pri ktorej zahynulo všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov. Pri nehode rovnakého stroja v októbri 2018 v Indonézii prišlo o život 189 ľudí.