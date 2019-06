Manželku nórskeho magnáta zrejme zabili, vražda mala vyzerať ako únos

Na nedatovanej snímke je Anna-Elisabeth Falkeviková Hagenová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oslo 27. júna (TASR) - Manželku bohatého nórskeho podnikateľa, ktorá zmizla takmer pred ôsmimi mesiacmi, pravdepodobne zabili, pričom vražda mala vyzerať ako únos. Oznámila to v stredu nórska polícia, na ktorej vyhlásenie sa odvolala tlačová agentúra AFP.Anne-Elisabeth Hagenová, ktorej manžel Tom Hagen je magnát v oblasti nehnuteľností a energetiky, zmizla z ich domu v meste Lörenskog neďaleko metropoly Oslo vlani 31. októbra.Denník Verdens Gang informoval, že predpokladaní únoscovia požadovali deväť miliónov eur v kryptomene monero, ktorú je obzvlášť ťažké vystopovať. Polícia vtedy sumu odmietala potvrdiť, ale uviedla, že poradila rodine nezaplatiť výkupné.Online kontakty vyšetrovateľov s predpokladanými únoscami v skoršom štádiu prípadu nepotvrdili, či Hagenovú naozaj zadržiavajú a ani to, či je ešte nažive. Polícia momentálne nemá žiadne kontakty s údajnými páchateľmi.vyhlásil hlavný vyšetrovateľ Tommy Bröske na tlačovej konferencii.uviedol ďalej, no odmietol povedať, či polícia má nejakých podozrivých v tomto prípade.Právnik rodiny Svein Holden povedal novinárom, že on sám vníma zločin ako "únos, ktorý sa možno zmenil na vraždu".Tom Hagen, takmer sedemdesiatročný podnikateľ, ktorý sa oženil s rovesníčkou, má podľa odhadov majetok v hodnote 1,7 miliardy nórskych korún (174 miliónov eur), uviedol magazín Kapital.