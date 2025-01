Americký veľvyslanec Gautam Rana odovzdal ceny za ochranu ľudských práv – FOTO

Žena s odvahou

Odhaľovanie korupcie aj práca s Rómami

vyzdvihlo americké veľvyslanectvo.

15.1.2025 (SITA.sk) - Veľvyslanec USA na Slovensku Gautam Rana odovzdal ceny za ochranu ľudských práv za rok 2024. Ceny sú každoročne udeľované americkým veľvyslanectvom v kategóriách Žena s odvahou, Ochranca/Ochrankyňa ľudských práva a Cena Jána Kuciaka za transparentnosť. Ceny putujú inšpiratívnym ľuďom za ich výnimočnú prácu.„Oceňujeme tých, ktorí zlepšujú životy iných prostredníctvom svojej práce v oblasti podpory ľudských práv, dobrej správy vecí verejných, a boja proti korupcii,” uviedol veľvyslanec Rana a doplnil, že aj napriek výzvam, ktorým čelia, ich úsilie má hmatateľný dopad na ich komunity.„Slovenská občianska spoločnosť a nezávislé médiá sú živé a odolné a zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane princípov a slobôd, ktoré nás spájajú a posilňujú,” vyhlásil americký veľvyslanec počas svojho príhovoru.Cenu Žena s odvahou veľvyslanectvo tento rok odovzdalo humanitárnej pracovníčke a odborníčke na verejné zdravie Lucii Roussier, a tiež farárke Anne Polckovej.„Lucia Roussier cenu získala za neochvejný záväzok k dodržiavaniu humanitárnych princípov. Ako líderka neziskovej organizácie Equita sa zasadzovala za prístup k zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova, zraniteľné a marginalizované komunity,“ priblížilo americké veľvyslanectvo a doplnilo, že počas pandémie COVID-19 viedla očkovacie kampane pre zraniteľné komunity a bola súčasne medzi prvými, ktorí pomáhali ukrajinským utečencom.„Jej úsilie zahŕňalo zriadenie dočasnej lekárskej kliniky v Bratislave a poskytovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti a ochrane pred rodovo podmieneným násilím pre utečencov,“ doplnilo veľvyslanectvo.Druhou ocenenou v kategórii Žena s odvahou je farárka Anna Polcková. Cenu získala za oddanosť k budovaniu inkluzívnych spoločností a podpore tých, ktorí to potrebujú. Polckovú veľvyslanectvo popísalo ako neúnavnú obhajkyňu marginalizovaných a zraniteľných komunít. Poskytovala totiž podporu utečencom, Rómom a ľuďom z LGBTI+ komunity, a to aj napriek spoločenským predsudkom.Cenu Jána Kuciaka za transparentnosť udelili bývalej novinárke, analytičke a zástupkyni riaditeľky Nadácie Zastavme korupciu Xénii Makarovej, ktorá je známa skúmaním finančného sektora, daňových podvodov a verejného obstarávania. „Napriek hrozbám preukázala vytrvalú odvahu pri odhaľovaní korupcie. Pokračuje v odhaľovaní transakcií, o ktorých by sa verejnosť inak nedozvedela, a obhajuje väčšiu transparentnosť a zodpovednosť,“Cenu Ochranca ľudských práv tento rok získal riaditeľ neziskovej organizácie Cesta von Pavel Hrica. Ocenili ho za transformačnú prácu s rómskou menšinou na Slovensku.„Prostredníctvom programu Omama posilnil Hrica postavenie rómskych žien a poskytol stovkám detí vzdelávacie a rozvojové príležitosti. Jeho inovatívny, na dôkazoch založený prístup prelomil cykly chudoby a marginalizácie, čím dal mnohým nádej a príležitosť,“ priblížilo veľvyslanectvo, ktoré súčasne vyjadrilo hrdosť, že mohlo oceniť takýchto inšpiratívnych ľudí.Podľa veľvyslanectva sú totiž stelesnením hodnôt demokracie, transparentnosti a inklúzie. „Ich neúnavné úsilie prispieva k silnejšiemu a spravodlivejšiemu Slovensku,“ uzavrelo americké veľvyslanectvo.