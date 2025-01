Generálna prokuratúra posunula polícii trestné oznámenie Demokratov na Šutaja Eštoka, strana žiada nezávislé vyšetrovanie

15.1.2025 (SITA.sk) - Generálna prokuratúra SR postúpila trestné oznámenie opozičnej strany Demokrati týkajúce sa cesty ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ) do Spojených arabských emirátov Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Bratislave, aby vo veci konalo. Strana o tom informovala s tým, že od polície očakávajú nezávislé vyšetrovanie bez politických pokynov.„Áno, polícii, ktorá bude prešetrovať danú vec šéfuje Matúš Šutaj Eštok, no chcem pripomenúť, že táto vláda tu nebude večne a budúcnosť sa pozrie na všetky, najmä tieto exponované, prípady," uviedol exposlanec a podpredseda Demokratov Juraj Šeliga Ešte začiatkom decembra minulého roka podala strana Demokrati na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka v súvislosti jeho s cestou do Abú Dhabí.Strana sa totiž domnieva, že minister vnútra mohol mať úmysel využiť tzv. neoprávnenú výhodu, za ktorú si následne osoby, ktoré sa podieľali na organizácii cesty, a to najmä finančne, môžu žiadať nejakú protihodnotu. Napríklad vo forme zákazky na jednotlivých ministerstvách.Minister vnútra podľa Demokratov do dnešného dňa nevysvetlil, kto mu platil cestu, neukázal žiadne bločky ani faktúry. Rezort vnútra v tejto súvislosti zdôraznil, že cesta ministra Šutaja Eštoka do Abú Dhabí na preteky Formule 1 sa uskutočnila na základe pozvania od prezidenta Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Mohammeda Bin Sulajema a súčasťou pozvania bola aj vstupenka na podujatie.