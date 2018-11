Americký veľvyslanec ocenil fotografie slovenských študentov

Na snímke Adam H. Sterling. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 20. novembra (TASR) – Americký veľvyslanec na Slovensku Adam Sterling udelil v utorok cenu víťazovi súťaže fotografií, ktoré vyhotovili účastníci amerického vládneho programu Summer Work and Travel Programme.povedal americký veľvyslanec na slávnostnom odovzdávaní na margo tohto obľúbeného programu.V rámci neho uplynulé leto do Spojených štátov vycestovalo za prácou približne 2700 slovenských študentov. Stále tak ide o najobľúbenejší výmenný program USA, uviedol americký tlačový atašé Griffin Rozell.Spomedzi 100 fotografií prihlásených do súťaže vybrala porota 31, o ktorých mohli hlasovať ľudia na facebookovej stránke amerického veľvyslanectva. Víťazom sa stal Erik Malíček s fotografiou, ktorú vyhotovil štyri dni pred návratom na Slovensko v národnom parku na Aljaške.Študent ekonomiky a medzinárodného manažmentu podnikania na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave pracoval ako pomocná sila v kuchyni v jednom hoteli pri jazere. Spomínaný americký vládny program by odporučil každému slovenskému študentovi.zhodnotil.Americké veľvyslanectvo zorganizovalo odovzdávanie cien pre študentov už štvrtýkrát krátko pred Dňom vďakyvzdania. Slovenskí študenti, ktorí trávia v USA leto, nemajú príležitosť zažiť tento najväčší a najobľúbenejší tradičný sviatok, pripomenul Sterling. Američania Deň vďakyvzdania oslavujú štvrtý novembrový štvrtok, tento rok 22. novembra.Na recepcii si tak finalisti fotografickej súťaže mohli pochutnať na tradičnom jedle, ktoré pozostáva z pečeného moriaka, brusnicovej omáčky a sladkých zemiakov.Americký veľvyslanec tiež na ceremónii pripomenul 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, ako aj podpis Pittsburskej dohody, ktorá patrí k základným kameňom vzniku niekdajšieho Československa.