Macedónska vláda: Gruevski bol odsúdený verejne a transparentne

Nikola Gruevski, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 20. novembra (TASR) - Bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski bol odsúdený vo verejnom a transparentnom súdnom procese, pritom voči nemu prebiehajú aj ďalšie konania, reagovala v utorok macedónska vláda na správu, že Gruevski dostal v Maďarsku štatút utečenca.Expremiér na Facebooku v utorok potvrdil, že maďarský prisťahovalecký úrad posúdil pozitívne jeho žiadosť o štatút politického utečenca.píše Gruevski.Macedónska vláda vo vyhlásení, ktoré zverejnil spravodajský server 24.hu, tvrdí, že Gruevski pred odchodom mal policajnú ochranu, a že neoznámil, že sa mu vyhrážajú.zdôraznil macedónsky kabinet, ktorý zopakoval požiadavku, aby Maďarsko bezpodmienečne splnilo žiadosť Macedónska o vydanie expremiéra.Gruevského v máji tohto roku odsúdili v Macedónsku na dva roky väzenia v jednej z jeho korupčných káuz, týkajúcej sa nákupu luxusného obrneného vozidla za 600.000 eur v čase, keď pôsobil na čele vlády. Súd mu v októbri nariadil nástup do výkonu trestu do 8. novembra. Expremiérovu žiadosť o odklad nástupu do výkonu trestu v súvislosti s plnením poslaneckých povinností odvolací súd 9. novembra zamietol.Gruevski sa opakovane označil za nevinného nielen v spomínanej kauze, ale aj ďalších štyroch vyšetrovaných prípadoch. Konštatoval, že za jeho stíhaním je politický motív.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)