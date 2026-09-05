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05. septembra 2026
Americký veľvyslanec v Izraeli vyhlásil, že neexistuje žiadny plán na nútené vysídlenie Palestínčanov z Gazy
Nútené vysídlenie civilného obyvateľstva z okupovaného územia je podľa Ženevských konvencií považované za vojnový zločin. Americký veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee vyhlásil, ...
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5.9.2026 (SITA.sk) - Nútené vysídlenie civilného obyvateľstva z okupovaného územia je podľa Ženevských konvencií považované za vojnový zločin.
Americký veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee vyhlásil, že neexistuje žiadny plán na nútené vysídlenie Palestínčanov z Gazy. Správa prichádza po tom, čo izraelskí ministri predstavili návrhy na vysídlenie približne dvoch miliónov obyvateľov tohto vojnového územia.
„Môžem vám kategoricky povedať, že neexistuje žiadny plán Izraelčanov na vysídlenie ľudí z Gazy proti ich vôli,“ uviedol Huckabee počas návštevy palestínsko-americkej komunity na okupovanom Západnom brehu.
Minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir, predstaviteľ krajne pravicovej strany, navrhol plán, podľa ktorého by v prvom roku odišlo z Gazy 250 000 Palestínčanov a zvyšok približne dvoch miliónov obyvateľov by nasledoval v priebehu nasledujúcich šiestich rokov. Minister obrany Israel Katz uviedol, že Izrael je pripravený presunúť Palestínčanov z Gazy po mori a po zemi, pričom čaká na USA, ktoré podľa neho rokujú o tom, kam by sa obyvatelia mali presunúť.
Katz tvrdil, že 80 percent obyvateľov Gazy chce odísť, ale Hamas im to bráni. Huckabee zdôraznil, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa, ktorá kladie dôraz na obmedzenie medzinárodnej migrácie, chce Palestínčanom umožniť možnosť dobrovoľného odchodu.
„Ak ľudia chcú odísť, mali by mať na to právo,“ povedal a označil za hanbu uväzňovať Palestínčanov v Gaze. „Nikto nenavrhuje nútené vysídlenie – Izraelčania nie, Američania nie. Neviem o nikom, kto by to podporoval,“ dodal.
Nútené vysídlenie civilného obyvateľstva z okupovaného územia je podľa Ženevských konvencií považované za vojnový zločin. Takmer celé obyvateľstvo Gazy už bolo v dôsledku izraelskej vojenskej ofenzívy po útoku Hamasu z 7. októbra 2023 presídlené v rámci územia. Niektorí krajne pravicoví izraelskí politici hovorili o návrate osadníkov do Pásma Gazy, kde Izrael v roku 2005 jednostranne zrušil osady.
Tieto vyjadrenia o vysídlení prichádzajú pred voľbami 27. októbra, v ktorých prieskumy ukazujú tesný súboj o post premiéra medzi Benjaminom Netanjahuom, ktorý do svojej vlády zaradil aj krajne pravicové osobnosti. Prezident Donald Trump na začiatku svojho druhého funkčného obdobia šokoval svet návrhom na dočasné vysídlenie všetkých Palestínčanov z Gazy a premenenie tohto územia na luxusné letovisko, no po kritike zo strany krajín vrátane Egypta, jediného štátu okrem Izraela susediaceho s Gazou, tento plán stiahol.
Zdroj: SITA.sk - Americký veľvyslanec v Izraeli vyhlásil, že neexistuje žiadny plán na nútené vysídlenie Palestínčanov z Gazy © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee vyhlásil, že neexistuje žiadny plán na nútené vysídlenie Palestínčanov z Gazy. Správa prichádza po tom, čo izraelskí ministri predstavili návrhy na vysídlenie približne dvoch miliónov obyvateľov tohto vojnového územia.
„Môžem vám kategoricky povedať, že neexistuje žiadny plán Izraelčanov na vysídlenie ľudí z Gazy proti ich vôli,“ uviedol Huckabee počas návštevy palestínsko-americkej komunity na okupovanom Západnom brehu.
Možnosť dobrovoľného odchodu
Minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir, predstaviteľ krajne pravicovej strany, navrhol plán, podľa ktorého by v prvom roku odišlo z Gazy 250 000 Palestínčanov a zvyšok približne dvoch miliónov obyvateľov by nasledoval v priebehu nasledujúcich šiestich rokov. Minister obrany Israel Katz uviedol, že Izrael je pripravený presunúť Palestínčanov z Gazy po mori a po zemi, pričom čaká na USA, ktoré podľa neho rokujú o tom, kam by sa obyvatelia mali presunúť.
Katz tvrdil, že 80 percent obyvateľov Gazy chce odísť, ale Hamas im to bráni. Huckabee zdôraznil, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa, ktorá kladie dôraz na obmedzenie medzinárodnej migrácie, chce Palestínčanom umožniť možnosť dobrovoľného odchodu.
„Ak ľudia chcú odísť, mali by mať na to právo,“ povedal a označil za hanbu uväzňovať Palestínčanov v Gaze. „Nikto nenavrhuje nútené vysídlenie – Izraelčania nie, Američania nie. Neviem o nikom, kto by to podporoval,“ dodal.
Nútené vysídlenie
Nútené vysídlenie civilného obyvateľstva z okupovaného územia je podľa Ženevských konvencií považované za vojnový zločin. Takmer celé obyvateľstvo Gazy už bolo v dôsledku izraelskej vojenskej ofenzívy po útoku Hamasu z 7. októbra 2023 presídlené v rámci územia. Niektorí krajne pravicoví izraelskí politici hovorili o návrate osadníkov do Pásma Gazy, kde Izrael v roku 2005 jednostranne zrušil osady.
Tieto vyjadrenia o vysídlení prichádzajú pred voľbami 27. októbra, v ktorých prieskumy ukazujú tesný súboj o post premiéra medzi Benjaminom Netanjahuom, ktorý do svojej vlády zaradil aj krajne pravicové osobnosti. Prezident Donald Trump na začiatku svojho druhého funkčného obdobia šokoval svet návrhom na dočasné vysídlenie všetkých Palestínčanov z Gazy a premenenie tohto územia na luxusné letovisko, no po kritike zo strany krajín vrátane Egypta, jediného štátu okrem Izraela susediaceho s Gazou, tento plán stiahol.
Zdroj: SITA.sk - Americký veľvyslanec v Izraeli vyhlásil, že neexistuje žiadny plán na nútené vysídlenie Palestínčanov z Gazy © SITA Všetky práva vyhradené.
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