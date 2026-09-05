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05. septembra 2026
Grendel o poslednom rozpočte vlády: Nebude o šetrení, ale o veľkom rozdávaní – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister cestovného ruchu a športu SR Minister investícií Štátny rozpočet Trestné oznámenie
Tlačiť na prokuratúru, aby pred voľbami Fico ukázal nejaké výsledky, nie je v poriadku. Súčasná vláda sľubovala zatváranie členov bývalej vlády. Za tri roky však jediného, koho zatvorili, bol ich ...
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5.9.2026 (SITA.sk) - Tlačiť na prokuratúru, aby pred voľbami Fico ukázal nejaké výsledky, nie je v poriadku.
Súčasná vláda sľubovala zatváranie členov bývalej vlády. Za tri roky však jediného, koho zatvorili, bol ich vlastný influencer. Vyhlásil to poslanec za Hnutie Slovensko Gábor Grendel v rozhovore Štúdia SITA. Ako podotkol, pomaly ideme do volebného roka a už aj voličom koalície musí podľa neho dochádzať, že ich oklamali.
„Robert Fico (Smer-SD) počas celej našej vlády v opozícii hovoril, že keď prídu oni, tak sa ukáže, ako tu bolo všetko zmanipulované, ako pozatvárajú Lipšica, Matoviča, Mikulca, Čurilovcov a neviem koho. Sú tu už tri roky. Vstupujeme do volebného roka a nič z toho sa zatiaľ nepotvrdilo. Sú tu už tri roky a nikoho nezavreli, okrem Daniela Bombica, ktorého zatvorili do väzby na niekoľko mesiacov. Svojho vlastného influencera,“ dodal poslanec.
Zároveň zdôraznil, že tlačiť na prokuratúru, aby pred voľbami Fico ukázal nejaké výsledky, nie je v poriadku. Nie je to totiž podľa neho jeho vecou, ani vecou ministrov či poslancov. „To je vecou orgánov činných v trestnom konaní,“ povedal Grendel. Určite podľa neho politici Smeru a Hlasu podávali trestné oznámenia či už na Igora Matoviča alebo Romana Mikulca a na rôznych iných predstaviteľov bývalej vlády či nominantov bývalej vlády.
„Mali tri roky na to a stále majú štvrtý rok pred sebou, aby preukázali, ak sa niečo stalo, že sa to naozaj stalo. My sme hovorili, že sa žiadne politické zásahy či politické tlaky nediali. Čas nám dáva za pravdu a ľuďom to otvára oči, lebo po troch rokoch už naozaj aj niektorým voličom Smeru a Hlasu dochádza, že ich oklamali,“ vyhlásil poslanec.
Keďže sa blížia voľby, bude podľa Grendela zaujímavé sledovať aj schvaľovanie štátneho rozpočtu. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidiek) dokonca naznačoval, že ak nebudú splnené určité požiadavky strán, môže sa stať, že rozpočet nebude schválený.
„Pán Huliak zatiaľ v akejkoľvek veci, ktorú takto naznačoval, mal vždy len silné reči, ale skutek utek. Aj pri Šutajovi Eštokovi hovoril, že tie ruské kamery sú na uterák. Má poslancov v parlamente, tak nech sa páči, nech podporia iniciatívu na odvolanie ministra vnútra a vybavená vec. Huliak rozpráva, pretože aj pre svoj rezort cestovného ruchu a športu chce vybojovať čo najlepšie podmienky v štátnom rozpočte,“ povedal Grendel a pripomenul, že sám premiér Huliaka a ministra investícií Samuela Migaľa nazval vydieračmi, keďže podmieňovali podporu vlády v parlamente tým, že sa z nich stanú ministri.
Opozícia bude podľa Grendela pozorne sledovať aj spor medzi Slovenskou národnou stranou (SNS) a jej nominantom Tomášom Tarabom. Dnes je už totiž jasné, že rozpočet nebude schválený v septembri, ale až v novembri, prípadne v decembri.
„Blížia sa voľby a každý bude chcieť pokračovať v politickej kariére. Taraba zjavne bude mať v SNS dvere zatvorené, takže bude to veľmi zaujímavé a budeme to v opozícii pozorovať, že za akú cenu bude štátny rozpočet schválený,“ doplnil Grendel a zdôraznil, že ide o posledný rozpočet tejto vlády a budú chcieť rozdávať. „Budú rozdávať, aby po troch rokoch, kedy nič iné neriešili, len znižovanie trestov a kauzy, tak teraz, na poslednú chvíľu, spoliehajúc sa na to, že ľudia zabúdajú, prídu rozdávačky. Čiže žiadne také, že rozpočtové provizórium alebo neschválenie,“ myslí si poslanec. Zákon súčasne hovorí o tom, že vláda musí predložiť vyrovnaný rozpočet.
Grendel priznal, že započul klebety o tom, že chcú predložiť síce vyrovnaný rozpočet, no vzápätí ho chcú v parlamente zmeniť pozmeňujúcim návrhom. „Či to urobia alebo nie, to neviem. Ale slovičkárenie a obchádzanie paragrafov, v tom sú majstri sveta,“ skonštatoval poslanec s tým, že aj keď by to možno bolo legálne, popieralo by to zmysel vyrovnaného rozpočtu.
Štátny rozpočet tak podľa neho nebude o šetrení, ale o veľkom rozdávaní. „Koniec koncov, aj prezident Peter Pellegrini, ktorý by mal byť prezidentom všetkých občanov a nie je, hovorí, že by vláda nemala brať až tak prísne deficity a pokojne by mohla ísť hlbšie. Čiže aj prezident takýmto spôsobom odkazuje vláde, že treba rozdať čo najviac. Tri roky tu plytvali na predraženú rekonštrukciu Kukurice, zbytočné nákupy malých lietadiel pre ministerstvo obrany, ktoré využívajú na prevážanie premiéra na oslavy MDŽ, a takto by sme mohli prechádzať každé ministerstvo, ako vyhadzovali peniaze von oknom,“ dodal Grendel s tým, že namiesto toho, aby štát šetril na sebe, ideme do volebného roka, kedy ešte aj prezident hovorí, že treba rozdávať. Stratégia tak bude podľa neho taká, že vláda rozdá peniaze seniorom či mamičkám, aby zabudli na to, čo to stvárali za posledné tri roky.
Podcast
Rozhovory zo štúdia SITA
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Zdroj: SITA.sk - Grendel o poslednom rozpočte vlády: Nebude o šetrení, ale o veľkom rozdávaní – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Súčasná vláda sľubovala zatváranie členov bývalej vlády. Za tri roky však jediného, koho zatvorili, bol ich vlastný influencer. Vyhlásil to poslanec za Hnutie Slovensko Gábor Grendel v rozhovore Štúdia SITA. Ako podotkol, pomaly ideme do volebného roka a už aj voličom koalície musí podľa neho dochádzať, že ich oklamali.
„Robert Fico (Smer-SD) počas celej našej vlády v opozícii hovoril, že keď prídu oni, tak sa ukáže, ako tu bolo všetko zmanipulované, ako pozatvárajú Lipšica, Matoviča, Mikulca, Čurilovcov a neviem koho. Sú tu už tri roky. Vstupujeme do volebného roka a nič z toho sa zatiaľ nepotvrdilo. Sú tu už tri roky a nikoho nezavreli, okrem Daniela Bombica, ktorého zatvorili do väzby na niekoľko mesiacov. Svojho vlastného influencera,“ dodal poslanec.
Trestné oznámenia
Zároveň zdôraznil, že tlačiť na prokuratúru, aby pred voľbami Fico ukázal nejaké výsledky, nie je v poriadku. Nie je to totiž podľa neho jeho vecou, ani vecou ministrov či poslancov. „To je vecou orgánov činných v trestnom konaní,“ povedal Grendel. Určite podľa neho politici Smeru a Hlasu podávali trestné oznámenia či už na Igora Matoviča alebo Romana Mikulca a na rôznych iných predstaviteľov bývalej vlády či nominantov bývalej vlády.
„Mali tri roky na to a stále majú štvrtý rok pred sebou, aby preukázali, ak sa niečo stalo, že sa to naozaj stalo. My sme hovorili, že sa žiadne politické zásahy či politické tlaky nediali. Čas nám dáva za pravdu a ľuďom to otvára oči, lebo po troch rokoch už naozaj aj niektorým voličom Smeru a Hlasu dochádza, že ich oklamali,“ vyhlásil poslanec.
Schvaľovanie štátneho rozpočtu
Keďže sa blížia voľby, bude podľa Grendela zaujímavé sledovať aj schvaľovanie štátneho rozpočtu. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidiek) dokonca naznačoval, že ak nebudú splnené určité požiadavky strán, môže sa stať, že rozpočet nebude schválený.
„Pán Huliak zatiaľ v akejkoľvek veci, ktorú takto naznačoval, mal vždy len silné reči, ale skutek utek. Aj pri Šutajovi Eštokovi hovoril, že tie ruské kamery sú na uterák. Má poslancov v parlamente, tak nech sa páči, nech podporia iniciatívu na odvolanie ministra vnútra a vybavená vec. Huliak rozpráva, pretože aj pre svoj rezort cestovného ruchu a športu chce vybojovať čo najlepšie podmienky v štátnom rozpočte,“ povedal Grendel a pripomenul, že sám premiér Huliaka a ministra investícií Samuela Migaľa nazval vydieračmi, keďže podmieňovali podporu vlády v parlamente tým, že sa z nich stanú ministri.
Spor SNS a Tarabom
Opozícia bude podľa Grendela pozorne sledovať aj spor medzi Slovenskou národnou stranou (SNS) a jej nominantom Tomášom Tarabom. Dnes je už totiž jasné, že rozpočet nebude schválený v septembri, ale až v novembri, prípadne v decembri.
„Blížia sa voľby a každý bude chcieť pokračovať v politickej kariére. Taraba zjavne bude mať v SNS dvere zatvorené, takže bude to veľmi zaujímavé a budeme to v opozícii pozorovať, že za akú cenu bude štátny rozpočet schválený,“ doplnil Grendel a zdôraznil, že ide o posledný rozpočet tejto vlády a budú chcieť rozdávať. „Budú rozdávať, aby po troch rokoch, kedy nič iné neriešili, len znižovanie trestov a kauzy, tak teraz, na poslednú chvíľu, spoliehajúc sa na to, že ľudia zabúdajú, prídu rozdávačky. Čiže žiadne také, že rozpočtové provizórium alebo neschválenie,“ myslí si poslanec. Zákon súčasne hovorí o tom, že vláda musí predložiť vyrovnaný rozpočet.
Slovíčkarenie a obchádzanie paragrafov
Grendel priznal, že započul klebety o tom, že chcú predložiť síce vyrovnaný rozpočet, no vzápätí ho chcú v parlamente zmeniť pozmeňujúcim návrhom. „Či to urobia alebo nie, to neviem. Ale slovičkárenie a obchádzanie paragrafov, v tom sú majstri sveta,“ skonštatoval poslanec s tým, že aj keď by to možno bolo legálne, popieralo by to zmysel vyrovnaného rozpočtu.
Štátny rozpočet tak podľa neho nebude o šetrení, ale o veľkom rozdávaní. „Koniec koncov, aj prezident Peter Pellegrini, ktorý by mal byť prezidentom všetkých občanov a nie je, hovorí, že by vláda nemala brať až tak prísne deficity a pokojne by mohla ísť hlbšie. Čiže aj prezident takýmto spôsobom odkazuje vláde, že treba rozdať čo najviac. Tri roky tu plytvali na predraženú rekonštrukciu Kukurice, zbytočné nákupy malých lietadiel pre ministerstvo obrany, ktoré využívajú na prevážanie premiéra na oslavy MDŽ, a takto by sme mohli prechádzať každé ministerstvo, ako vyhadzovali peniaze von oknom,“ dodal Grendel s tým, že namiesto toho, aby štát šetril na sebe, ideme do volebného roka, kedy ešte aj prezident hovorí, že treba rozdávať. Stratégia tak bude podľa neho taká, že vláda rozdá peniaze seniorom či mamičkám, aby zabudli na to, čo to stvárali za posledné tri roky.
>>> Celý rozhovor s Gáborom Grendelom
Podcast
Rozhovory zo štúdia SITA
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Zdroj: SITA.sk - Grendel o poslednom rozpočte vlády: Nebude o šetrení, ale o veľkom rozdávaní – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister cestovného ruchu a športu SR Minister investícií Štátny rozpočet Trestné oznámenie
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