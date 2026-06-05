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05. júna 2026
Americký veľvyslanec vyzval Európu, aby sa v AI postavila proti Číne po boku USA
Washington kritizuje snahy Bruselu o technologickú nezávislosť a varuje pred oslabovaním transatlantického partnerstva. Európa by sa mala vo „vojne o umelú ...
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Európa by sa mala vo „vojne o umelú inteligenciu“ postaviť po boku Spojených štátov proti Číne. Vyhlásil to v piatok americký veľvyslanec pri Európskej únii (EÚ) Andrew Puzder.
Spolu proti Číne
Jeho vyjadrenia prišli krátko po tom, čo Európska únia predstavila plán na zníženie závislosti od amerických a ázijských technologických firiem vrátane preferovania európskych spoločností pri najcitlivejších zákazkách v oblasti cloudových služieb a umelej inteligencie.
„Skutočne ma znepokojuje, že sa Európa pokúša oddeliť od Spojených štátov v technologických otázkach,“ povedal Puzder na Bruselskom fóre o ekonomickej bezpečnosti.
„S Čínou vedieme vojnu o umelú inteligenciu. Myslím si, že pre západnú civilizáciu je dôležité, aby Spojené štáty zvíťazili,“ dodal.
Podľa Puzdera by prípadná technologická prevaha Pekingu mohla byť využitá na ekonomický nátlak voči Európe.
Technologická suverenita
Európska únia tento týždeň predstavila balík opatrení označovaný ako „technologická suverenita“, ktorého cieľom je posilniť európsku výrobu a vývoj v strategických technologických sektoroch.
Brusel argumentuje tým, že viac než 80 percent digitálnych produktov, služieb a infraštruktúry v EÚ pochádza od spoločností mimo Únie.
Európa zaostáva
Európski predstavitelia zároveň upozorňujú na riziko, že Washington by v prípade politického napätia mohol obmedziť prístup Európy k americkým cloudovým službám.
Puzder však tvrdí, že Európa v oblasti umelej inteligencie zaostáva za USA a Čínou príliš výrazne na to, aby ich dokázala dobehnúť sama.
Zdroj: SITA.sk - Americký veľvyslanec vyzval Európu, aby sa v AI postavila proti Číne po boku USA © SITA Všetky práva vyhradené.
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