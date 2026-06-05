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05. júna 2026

Šéfka Európskeho parlamentu zavíta na Slovensko. Stretne sa s Ficom aj Pellegrinim


Tagy: návšteva Slovenska

Roberta Metsolová pricestuje do Bratislavy v piatok 12. júna. Bratislava privíta jednu z najvplyvnejších političiek Európskej únie. Predsedníčka ...



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belgium_eu_summit_93439 scaled 1 676x450 5.6.2026 (SITA.sk) - Roberta Metsolová pricestuje do Bratislavy v piatok 12. júna.


Bratislava privíta jednu z najvplyvnejších političiek Európskej únie. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová navštívi na budúci týždeň Slovensko, kde absolvuje sériu stretnutí s najvyššími ústavnými činiteľmi.

Agentúru SITA o tom informovala kancelárie europarlamentu na Slovensku.

Metsolová pricestuje do Bratislavy v piatok 12. júna. V dopoludňajších hodinách sa stretne s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim a následne aj s premiérom Robertom Ficom. Popoludní ju prijme prezident Peter Pellegrini.

Súčasťou programu bude aj diskusia so študentmi stredných a vysokých škôl z rôznych regiónov Slovenska. Predsedníčka Európskeho parlamentu chce počas návštevy hovoriť aj s mladými ľuďmi o aktuálnych európskych témach.

Metsolová následne zavíta do bratislavského závodu Volkswagen Slovakia. S vedením automobilky bude diskutovať o podpore európskeho automobilového priemyslu a jeho konkurencieschopnosti v čase rastúcich globálnych výziev.

Po ukončení programu v Bratislave odletí predsedníčka Európskeho parlamentu späť do Bruselu. Návšteva prichádza v období intenzívnych diskusií o budúcnosti Európskej únie, jej rozširovaní aj posilňovaní európskeho priemyslu.


Zdroj: SITA.sk - Šéfka Európskeho parlamentu zavíta na Slovensko. Stretne sa s Ficom aj Pellegrinim © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: návšteva Slovenska
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