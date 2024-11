Americký volebný systém patrí medzi najkomplikovanejšie a najkontroverznejšie na svete

Voľby sú každé štyri roky





Zbor voliteľov má 538 členov, ktorí zastupujú jednotlivé štáty. Každý štát má toľko voliteľov, koľko má zástupcov v Snemovni reprezentantov, ktorých počet závisí od počtu obyvateľov štátu, a Senáte, kde má každý štát dvoch zástupcov. Kalifornia má napríklad 54 voliteľov, Texas 40, Florida 30 a New York 28, zatiaľ čo riedko osídlené štáty ako Aljaška, Delaware, Južná Dakota, Severná Dakota, Vermont, Wyoming a Washington, D. C. majú troch voliteľov.



Vo väčšine štátov, s výnimkou dvoch - Nebrasky a Maine, pritom platí systém "víťaz berie všetko", čo znamená, že ten kandidát, ktorý získa viac voličských hlasov, si na konto pripíše všetkých voliteľov za tento štát.





Prípady „nespoľahlivých voliteľov“

Víťazí s menším počtom hlasov

Voľba nových členov Kongresu

4.11.2024 (SITA.sk) - Americký volebný systém, ktorý vďaka nepriamej voľbe prostredníctvom Zboru voliteľov už niekoľkokrát umožnil víťazstvo kandidátovi s nižším počtom hlasov, patrí medzi najkomplikovanejšie a najkontroverznejšie na svete.Do povedomia verejnosti na celom svete sa výrazne zapísal najmä pred ôsmimi rokmi v súvislosti s víťazstvom republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa , napriek tomu, že jeho demokratická protikandidátka Hillary Clintonová získala o takmer tri milióny hlasov viac.Stalo sa tak vďaka Trumpovým tesným víťazstvám v niekoľkých kľúčových štátoch, vďaka čomu prekročil potrebnú hranicu 270 voliteľov. Prezidentské voľby sa v Spojených štátoch konajú každé štyri roky, vždy v po prvom novembrovom pondelku. Tie najbližšie sa uskutočnia 5. novembra 2024. Stoja v nich proti sebe republikánsky kandidát a exprezident Donald Trump a jeho demokratická protikandidátka a súčasná viceprezidentka Kamala Harrisová Základy amerického volebného systému vychádzajú z ústavy z roku 1787, ktorá stanovila pravidlá nepriamych, jednokolových prezidentských volieb.Americkí Otcovia zakladatelia v tomto riešení videli kompromis medzi priamymi voľbami a voľbou členmi Kongresu, ktorú považovali za nedostatočne demokratickú. Odvtedy sa už dostali do kongresu stovky návrhov na dodatky v snahe upraviť alebo zrušiť tento systém, no ani jeden z nich neuspel.Nič v ústave pritom voliteľov nezaväzuje k tomu, aby hlasovali konkrétnym spôsobom. V prípade, že od nich štáty vyžadujú, aby rešpektovali výsledky hlasovania voličov, a oni tak nespravia, čaká ich zväčša len pokuta.Takéto prípady "nespoľahlivých voliteľov" sú však zriedkavé - v rokoch 1796 až 2016 hlasovalo proti víťazovi hlasovania v štáte asi 180 voliteľov, a zatiaľ nikdy sa nestalo, že by ovplyvnili výsledok volieb.Najvyšší súd v júli 2020 rozhodol, že štáty môžu zákonne zaviazať voliteľov, aby hlasovali za víťaza hlasovania v štáte, a určiť im aj tresty za porušenie týchto záväzkov.Trump bol pred ôsmimi rokmi piatym víťazom prezidentských volieb, ktorý vo voľbách získal menej hlasov, ako jeho súper. Prvým bol v roku 1824 John Quincy Adams, ktorý takto zdolal Andrewa Jacksona. Práve v roku 1824 pritom prvý raz zaznamenávali aj počty voličských hlasov.V roku 1876 zase Rutherford B. Hayes získal o tri percentá hlasov menej ako Samuel J. Tilden, v roku 1888 sa takto stal prezidentom Benjamin Harrison, aj keď viac hlasov dostal Grover Cleveland a napokon v roku 2000 George W. Bush zdolal vďaka voliteľom Ala Gorea.John Quincy Adams bol členom Demokraticko-republikánskej strany, rovnako ako jeho súper, zatiaľ čo zvyšní štyria zastupovali Republikánsku stranu a triumfovali takto nad členmi Demokratickej strany.I keď sa pozornosť celého sveta bude piateho novembra sústrediť najmä na súboj Trumpa s Harrisovou, americkí voliči si budú na hlasovacích lístkoch vyberať aj nových členov Kongresu.Republikáni, ktorí majú pod kontrolou Snemovňu reprezentantov, si túto pozíciu budú chcieť udržať a zároveň získať aj prevahu v Senáte. V hre je pritom všetkých 435 kresiel v Snemovni reprezentantov a 33 zo stovky miest v Senáte.Spočítanie všetkých hlasov vo voľbách zvykne trvať niekoľko dní, no zvyčajne boli výsledky jasné v skorých ranných hodinách nasledujúceho dňa. Veľa ľudí však hlasuje poštou, čo tiež môže spôsobiť určite zdržanie pri spočítavaní.Volitelia sa v hlavných mestách štátov stretnú 17. decembra a odovzdajú svoje hlasy. Kongres následne 6. januára 2025 potvrdí víťaza prezidentských volieb, ktorý 20. januára zloží prísahu.