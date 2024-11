Postavme Vianoce na nohy, podporme 50 zdravotne znevýhodnených detí

4.11.2024 (SITA.sk) - Listy Ježiškovi, veľa predvianočných želaní, snov. Hovorí sa, že chorí majú len jedno prianie, a to byť zdraví. Presne po tom túžia aj zdravotne znevýhodnené deti a ich rodiny, aby mali lepší a kvalitnejší život.S takým cieľom sa pred Vianocami spojili aj organizácie – občianske združenie Pomáhame, Centrum Svetielko a darcovský portál Ľudialudom.sk a vytvorili spoločnú pomáhajúcu kampaň pod názvom. Odštartovala už posledný októbrový deň na stránke vianoce.ludialudom.sk Jej snahou je podporiťa vďaka súkromnému partnerovi zdvojnásobiť pomoc pre nePočet detí s ťažkým zdravotným postihnutím, špeciálnymi potrebami či na spektre autizmu každým rokom narastá. Tieto "ochorenia" sa často nedajú liečiť, ale dajú sa zmierniť ich príznaky. K zlepšeniu zdravotného stavu, či zaradeniu sa detí do spoločnosti, je potrebná neúnavná práca - rehabilitačná aj terapeutická.Deti, ktoré sa dajú spoznať v rámci kampane Postavme Vianoce na nohy, tak budú môcť prostredníctvom získanej podpory ísť na rehabilitácie, pobyty, terapie, ktoré poisťovne nepreplácajú, no uľahčujú a skvalitňujú život zdravotne znevýhodneným a ich rodinám."Ako mama dvoch ťažko chorých detí som pochopila, že ak im chcem dopriať lepšiu starostlivosť, pravidelné terapie a pomoc pri napĺňaní ich špecifických potrieb, nemôžem čakať na pomoc od štátu, ale musím priložiť ruku k dielu," hovorí Mária Šárossyová zakladateľka Centier Svetielko. "Tak vzniklo centrum, kde pod jednou strechou nájdu klienti komplexné služby na podporu telesnej aj mentálne stránky a sociálneho začlenenia."Aktuálne pôsobí Centrum Svetielko v Bratislave, Trenčíne, Prešove a túto jeseň otvorilo aj novú pobočku v Žiline, vo všetkých poskytuje služby a pomoc deťom s ťažkým hendikepom."Vianočné sviatky sú pre mnohých obdobím pokoja, radosti, lásky či obdarovávania svojich blízkych. Na portáli ĽudiaĽuďom.sk už 13 rokov pomáhame prepájať ľudí, ktorí pomoc potrebujú s tými, ktorí pomáhať chcú. Za celé obdobie sme sprostredkovali viac ako 22 miliónov eur pre tisíce rôznych príjemcov pomoci," hovorí Ján Laš výkonný riaditeľ neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM. " Prostredníctvom príbehov, neľahkých osudov malých detí, vám chceme priblížiť aspoň malú časť z nich. Podporme niektoré z 50 zdravotne znevýhodnených detí a pomôžme im získať spolu až 50 000 eur a možnosť napredovať a rehabilitovať v niektorej pobočke Centra Svetielko."Darujme druhým nádej na zlepšenie ich situácie. Ďakujeme.Informačný servis