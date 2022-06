Americkým vojakom sa podarilo zadržať jedného z vodcov IS, muža identifikovali ako Ahmada Haního al-Kurdího

Vodca militantov

"Spiace bunky" terorizujú ľudí naďalej

16.6.2022 (Webnoviny.sk) - Koaličné sily pod vedením Spojených štátov zajali vo štvrtok vysokopostaveného vodcu extrémistickej skupiny Islamský štát (IS). Udialo sa tak počas vojenskej operácie v severnej Sýrii.Vo vyhlásení koalície sa uvádza, že zajatý vodca bol skúsený výrobca bômb a operačný sprostredkovateľ. Zároveň ho označili za jedného z najvyšších vodcov odnože tejto militantnej skupiny v Sýrii.Jeho totožnosť ani miesto zadržania nezverejnili. Operácia však podľa koalície bola úspešná bez toho, aby utrpeli zranenia nejakí civilisti a predstavitelia koaličných síl.Traja predstavitelia irackej tajnej služby však medzičasom identifikovali muža ako Ahmada Haního al-Kurdího. Ide o občana Sýrie, ktorý sa medzi militantmi vypracoval na jedného z najvyšších a najnebezpečnejších vodcov IS a odborníka na výrobu nástražných systémov a výbušnín.Istý čas bol vodcom IS, ktorý kontroloval sýrske mesto Rakka, keď bolo de facto hlavným mestom samozvaného islamského „kalifátu“.Príslušníci tejto organizácie napriek tomu, že v Sýrii stratili kontrolu nad územiami, naďalej operujú a uskutočňujú smrtiace útoky v Iraku a Sýrii prostredníctvom tzv. spiacich buniek.