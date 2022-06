Scholz, Macron a Draghi navštívili spustošenú Buču a Irpiň. Toto je brutálna deštrukcia a vojna musí skončiť, vyhlásil nemecký kancelár

Vojna musí skončiť

Ľudská tragédia a deštrukcia

16.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinci z miest Irpiň a Buča sa „stali symbolom nepredstaviteľnej krutosti ruskej vojny“. Ako informuje spravodajský web CNN, vo štvrtok to počas návštevy prvého menovaného mesta neďaleko Kyjeva povedal nemecký kancelár Olaf Scholz Ten pricestoval na Ukrajinu spoločne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a talianskym premiérom Mariom Draghim , pričom priamo na mieste sa k nim pridala i rumunská hlava štátu Klaus Iohannis Scholz sa od vypuknutia vojny zdráhal prísť na Ukrajinu a veľakrát v súvislosti so svojou možnou návštevou vysielal nejasné signály.Po tom, ako zavítal do Irpiňu, na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol: „Brutálna deštrukcia v tomto meste je pamätníkom, táto vojna sa musí skončiť.“Iohannis na rovnakej platforme napísal, že chce, aby všetci ruskí páchatelia boli braní na zodpovednosť medzinárodnou justíciou.„Neexistujú slová, ktoré by opísali nepredstaviteľnú ľudskú tragédiu a strašnú deštrukciu, ktoré sme videli v Irpini,“ poznamenal.