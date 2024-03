Ameriku a Európu nesmú poraziť iránske drony a ruské stíhačky, Zelenskyj vyzval lídrov na tvrdú odpoveď

Rusi použili takmer 400 bômb

Vyzval na dodávky zbraní

4.3.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval Spojené štáty a Európu pred prehrou s bezpilotnými lietadlami Šáhid alebo ruskými stíhačkami . V nedeľňajšom večernom vyhlásení tiež vyzval partnerov Ukrajiny, aby tvrdo odpovedali na ruské teroristické akcie na Ukrajine.„Všetci lídri a medzinárodné organizácie musia odpovedať na činy Ruska. A odpoveď musí byť tvrdá. Putin nechce mier, chce len vojnu a smrť... A je mu jedno, koho zabije. Hlavným cieľom je zničiť. Najprv Ukrajinu a Ukrajincov, a potom vás, milí partneri. Preto ide o prežitie, a nielen pre Ukrajinu, a svet musí odpovedať na ruské zlo, vyvíjať tlak a vracať údery," povedal Zelenskyj.Ukrajinský líder zdôraznil, že obranným silám Ukrajiny sa len tento týždeň podarilo zostreliť sedem ruských vojenských lietadiel a od začiatku februára celkovo 15. Označil to za „správnu dynamiku" v ruských stratách.Poznamenal, že len za ostatný týždeň použili Rusi proti Ukrajine takmer 400 riadených leteckých bômb, viac ako 50 bezpilotných lietadiel Šáhid a viac ako 40 rakiet.„Žiadna krajina v Európe by nedokázala odolať takému tlaku a zlu sama. A preto je dôležité, aby sme teraz všetci stáli spolu, a to všetci, ktorí si vážia život a ktorí nechcú, aby tento teror zasiahol aj iné národy," povedal Zelenskyj.„Táto vojna sa musí stať beznádejnou pre Rusko, pre teroristov. A oni musia v maximálnej možnej miere cítiť, že existuje sila, ktorá ničí tých, ktorí chcú zničiť život. Sme schopní to zabezpečiť. Každý partner vie, čo je Kľúčom je politická vôľa všetko realizovať. Poskytnúť presne takú úroveň dodávok, ktorá pomôže."V opačnom prípade môže prísť podľa Zelenského niečo horšie.„Ak sa tak nestane, stane sa to jedna z najhanebnejších stránok v histórii – ak Ameriku alebo Európu porazia iránske bezpilotné lietadlá Šáhid alebo ruské stíhačky. Ruské zlo by nemalo byť povzbudzované slabými rozhodnutiami, meškaním dodávok alebo váhaním. Čakáme na životne dôležité zásoby, konkrétne na americké rozhodnutie. Podpora je zásadne potrebná," skonštatoval Zelenskyj.