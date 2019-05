Amnesty: Aktivisti zadržaní v Petrohrade sú väzňami svedomia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 3. mája (TASR) - Za väzňov svedomia označila ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) všetkých opozičných aktivistov zadržaných počas prvomájovej demonštrácie v Petrohrade. Informovala o tom v piatok rozhlasová stanica Echo Moskvy.Vo vyhlásení AI sa uvádza, že za väzňov svedomia považuje všetkých zadržaných — bez ohľadu na to, či sa zúčastnili na úradmi povolenom zhromaždení alebo na akcii, ktorá sa konala bez povolenia.Šéfka ruskej pobočky AI Nataľja Zviaginová vo vyhlásení poznamenala, že sloboda zhromažďovania sa nemôže uplatňovať len vo vybraných prípadoch. Zdôraznila, že ruské úrady nie sú schopné zabezpečiť slobodu zhromažďovania dokonca ani na úradmi povolených akciách. Podľa jej názoruHromadné zatýkanie v Petrohrade, sprevádzalo podľa AI protizákonné použitie sily.Podľa projektu OVD-Info, monitorujúceho zatýkanie politických aktivistov v Rusku, polícia počas prvomájových pochodov a zhromaždení v celej krajine zadržala najmenej 126 ľudí, pričom len v Petrohrade ich bolo asi 70.Dvoch účastníkov prvomájového pochodu v Petrohrade odsúdil tamojší súd na desať dní väzenia. Odsúdenými sú bývalý predseda hnutia Otvorené Rusko Andrej Pivovarov a Alexandr Šuršev, petrohradský koordinátor štábu opozičného politika Alexeja Navaľného. Ich prípadmi sa súd zaoberal do štvrtka 02.00 h miestneho času.K zásahu polície podľa agentúry Interfax došlo po tom, ako sa časť davu zastavila na ulici Nevskij prospekt. Zadržaní a na políciu predvedení boli aktivisti, ktorých plagáty a slogany polícia vyhodnotila ako príliš kontroverzné a nezodpovedajúce deklarovaným cieľom pochodu, uviedol spravodajský portál Fontanka.ru.Ďalej napísal, že vedenie Petrohradu i polícia tvrdia, že organizátori konali v rozpore so zákonom tým, že úradne povolený pochod zmenili na míting.Petrohradská radnica viní za zmarenie prvomájového pochodu, informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy.