Labouristi a konzervatívci utrpeli v komunálnych voľbách porážku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 3. mája (TASR) - Britskí vládnuci konzervatívci aj opoziční labouristi neuspeli vo štvrtkových komunálnych voľbách v Anglicku. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej voliči týmto spôsobom vyjadrili svoju frustráciu zo súčasnej patovej situácie okolo brexitu.Konzervatívna strana premiérky Theresy Mayovej prišla o viacero samospráv a stratila stovky kresiel v miestnych zastupiteľstvách. Jej neúspech však nedokázali vo svoj prospech využiť ani opoziční labouristi.Z oslabenia dvojice hlavných strán, ktoré si napriek neúspechom udržali vedúce postavenie, profitovali Liberálni demokrati, Zelení a nezávislí kandidáti. Podľa AFP to pre konzervatívcov a labouristov nepredstavuje pred blížiacimi sa eurovoľbami dobrý signál.Voľby do Európskeho parlamentu by sa mali v Spojenom kráľovstve uskutočniť 23. mája, keďže brexit je aktuálne odložený až do 31. októbra. Ide o flexibilný termín, takže Británia môže z EÚ odísť aj skôr.Komunálne voľby sa 2. mája konali vo vyše 260 mestách a obciach Anglicka a Severného Írska. Strany v nich celkovo súperili o viac ako 8000 kresiel.Volebné výsledky podľa analytika Johna Curticea naznačujú, že najväčšie strany prišli o najviac hlasov a kresiel práve vo svojich tradičných baštách. Podľa neho tým voliči dávajú najavo svoju hlbokú nespokojnosť s politikou konzervatívcov i labouristov, píše BBC.Po zrátaní dvoch tretín odovzdaných hlasov boli hlavným víťazom volieb opoziční Liberálni demokrati vystupujúci proti brexitu. Strana dosiahla najlepší výsledok minimálne za posledných 15 rokov.Svoje pozície si vo voľbách posilnili aj Zelení a nezávislí kandidáti, ale tiež probrexitová Strana nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP).Do komunálnych volieb sa ešte nezapojili dve nové strany, ktoré však zabojujú o kreslá v europarlamente. Ide o Stranu brexitu známeho euroskeptika Nigela Faragea a proeurópske zoskupenie Change UK tvorené odídencami z Labouristickej i Konzervatívnej strany, ktoré požaduje vypísanie nového referenda o brexite. Tieto nové strany by mohli v eurovoľbách situáciu oboch hlavných táborov ešte viac skomplikovať, píše AFP.