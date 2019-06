Amnesty International kritizuje hromadné zatýkanie fanúšikov v Egypte

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 20. júna (TASR) - Ľudsko-právna mimovládna organizácia Amnesty International skritizovala pred piatkovým otvorením Afrického pohára národov (APN) zatknutie viacerých futbalových fanúšikov v Egypte.Ako uviedol pre agentúru DPA Hussein Baoumi z Amnesty International, v usporiadateľskej krajine zatkli v uplynulých týždňoch v spojení s údajnými násilnými činmi vyše 30 egyptských futbalových fanúšikov. Napokon však voči nim často neboli vznesené žiadne konkrétne obvinenia. Podľa Amnesty International by mohlo ísť o úmyselné odstránenie aktivistov z ulíc a štadiónov v čase, keď Egypt hostí kontinentálny šampionát.Množstvo ultra futbalových fanúšikov sa zapojilo v krajine do demonštrácií počas arabskej jari v rokoch 2010-2011. Po násilnostiach v roku 2012 a smrti vyše 70 fanúšikov na štadióne v prístavnom meste Port Said sa úrady rozhodli proti futbalovým chuligánom tvrdo zasahovať. Zvýšili sa bezpečnostné opatrenia v krajine, ešte viac po nedávnych teroristických útokoch v Káhire.V poradí 32. ročník APN sa uskutoční od 21. júna do 19. júla. Prvýkrát sa bude hrať v tomto termíne a prvýkrát vo formáte s 24 mužstvami. Obhajcom je Kamerun, ktorý mal pôvodne tento turnaj hostiť, ale pre meškanie s infraštruktúrou oň v novembri minulého roka prišiel a v januári vedenie Africkej futbalovej konfederácie (CAF) rozhodlo o novom organizátorovi, keď Egypt uspel v konkurencii JAR. Pôvodný termín 15. jún - 13. júl tiež prešiel zmenou kvôli ramadánu.