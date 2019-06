Tohtoročný Africký pohár národov v Egypte prvýkrát s 24 tímami

Na ilustračnej snímke futbaloví fanúšikovia Nigérie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zloženie základných skupín APN 2019:



A-skupina: Egypt, DR Kongo, Uganda, Zimbabwe

B-skupina: Nigéria, Guinea, Madagaskar, Burundi

C-skupina: Senegal, Alžírsko, Keňa, Tanzánia

D-skupina: Maroko, Pobrežie Slonoviny, JAR, Namíbia

E-skupina: Tunisko, Mali, Mauritánia, Angola

F-skupina: Kamerun, Ghana, Benin, Guinea-Bissau

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (TASR) - Od 21. júna do 19. júla sa v Egypte uskutoční už 32. ročník futbalového Afrického pohára národov. Prvýkrát sa bude hrať v termíne jún-júl a prvýkrát vo formáte s 24 mužstvami. Obhajcom je Kamerun, ktorý mal pôvodne tento turnaj hostiť, ale pre meškanie s infraštruktúrou oň v novembri minulého roka prišiel a v januári vedenie Africkej futbalovej konfederácie (CAF) rozhodlo o novom organizátorovi, keď Egypt uspel v konkurencii JAR. Pôvodný termín 15. jún - 13. júl tiež prešiel zmenou kvôli ramadánu.Hrať sa bude na šiestich štadiónoch v štyroch mestách - Káhire (3 štadióny), Alexandrii, Sueze a Ismailii. Otvárací súboj domáceho Egypta so Zimbabwe v A-skupine sa bude konať na Medzinárodnom štadióne v Káhire s kapacitou 74.100 divákov v piatok o 22.00 SELČ. Finále sa bude hrať na rovnakom mieste v piatok 19. júla s výkopom o 21.00.Na turnaji až do tohto roku účinkovalo 16 tímov, prvýkrát sa bude hrať v šiestich štvorčlenných skupinách. Do osemfinále postúpia prví dvaja zo základných skupín, ktorých doplnia štyria najlepší z tretích miest. Nováčikmi sú Burundi, Mauritánia a Madagaskar.citovala pred podujatím agentúra DPA nemeckého trénera Nigérie Gernota Rohra, ktorý v minulosti tiež viedol Gabon, Niger či Burkinu Faso. Nigéria je trojnásobným africkým šampiónom a bude tiež patriť k favoritom podujatia.K nim sa počíta aj domáci Egypt, ktorý má na konte rekordných sedem kontinentálnych titulov, ten posledný získal v roku 2010 v Angole. Jeho najväčšou hviezdou je útočník FC Liverpool a víťaz tohtoročnej Ligy majstrov Mohamed Salah. Egypťania pred dvoma rokmi v Gabone prehrali vo finále s Kamerunom (1:2), ktorý tak získal piaty titul. Teraz chcú pod vedením Holanďana Clarence Seedorfa ďalší. Tvrdiť muziku by mal aj Senegal s ďalším hráčom LFC Sadiom Manem či Pobrežie Slonoviny. "Všetky mužstvá, ktoré tu sú, majú svoju kvalitu," vyjadril sa Nigérijčan Emmanuel Amunike, ktorý je trénerom Tanzánie, účastníka C-skupiny.Mužstvá účastníkov sú plné legionárov z Európy, napr. z nemeckej Bundesligy ich je 15. Dvoch hráčov dodala aj slovenská Fortuna liga a obaja sú z FK Senica - útočník Segbé Azankpo z Beninu a stredopoliar Zezinho Djafal z Guinea-Bissau.Od štvrťfinálovej fázy sa bude využívať aj systém videorozhodcu VAR. Maskotom turnaja je chlapec Tut, inšpirovaný známym faraónom Tutanchamónom. Hrať sa bude s oficiálnou loptou Umbro s názvom Neo Pro, ktorú oficiálne predstavili v máji.