Amnesty International považuje zadržaného šamana za väzňa svedomia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Bebeto Matthews Foto: TASR/AP/Bebeto Matthews

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 20. septembra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International uznala zadržaného jakutského šamana Alexandra Gabyševa za väzňa svedomia, informovala v piatok rozhlasová stanica Echo Moskvy.Šamana, ktorý sa v marci vydal z Jakutska pešo do Moskvy, aby "vyhnal" ruského prezidenta Vladimira Putina, zadržali neznáme maskované osoby vo štvrtok na pomedzí Buriatskej republiky a Irkutskej oblasti. Momentálne nie je známe, kde sa šaman nachádza.Podľa nepotvrdených správ je Gabyšev podozrivý z vytvárania extrémistickej skupiny.Amnesty žiada, aby ruské úrady šamana okamžite prepustili. Natalia Zviaginová, riaditeľka ruskej kancelárie Amnesty, označila šamanovo stíhanie za absurdné. Alexander Gabyšev má podľa nej právo na slobodné prejavenie svojich politických názorov a vierovyznania.Gabyšev, ktorý od marca putuje pešo pozdĺž ciest vedúcich Jakutska do Moskvy, podľa vlastných slov považuje ruského prezidenta Vladimira Putina za "zástupcu temných síl", pričom tvrdí, že "porátať s ním sa môže len šaman".V rámci svojho putovania dorazil 9. septembra do metropoly Buriatskej republiky, mesta Ulan-Ude, kde ho vítali jeho prívrženci. Polícia následne niekoľkých z nich zadržala. V meste potom vypukli protestné zhromaždenia, ktorých účastníci žiadali prepustenie zadržaných.Napätie v meste sa vystupňovalo večer 8. septembra po vyhlásení výsledkov komunálnych volieb. Občania totiž začali žiadať ich zopakovanie, pretože majú podozrenie, že hlasovanie bolo zmanipulované.