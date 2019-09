Takmer konečné výsledky volieb v Izraeli potvrdili patovú situáciu

Izrael, ilustračná snímka. Foto: Foto:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 20. septembra (TASR) - Víťazom utorkových predčasných parlamentných volieb v Izraeli sa po zrátaní 99,8 percenta hlasov stal centristický blok Modrá a biela Bennyho Ganca, ktorý získal 33 poslaneckých kresiel. Druhá skončila strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Tá získala 31 mandátov.Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa vyhlásenie izraelskej ústrednej volebnej komisie.Ústredná volebná komisia tiež uviedla, že konečné oficiálne výsledky volieb do 120-členného Knesetu budú zverejnené v stredu.Benny Ganc vo štvrtok vyhlásil, že vzhľadom na výsledok volieb by mal byť premiérom on. Zdôvodnil to tým, že Modrá a biela v sčítaní hlasov odovzdaných vo voľbách vedie nad Netanjahuovou stranou Likud.Gancova strana súčasne vyslovila podozrenie, že zo strany Netanjahua ide o falošnú hru a chce na Modrú a bielu zvaliť zodpovednosť za prípadné vypísanie ďalších parlamentných volieb v Izraeli - v poradí tretích v tomto roku.Netanjahu predtým Gancovi navrhol, aby sa čo najskôr stretli a bez (kladenia si) podmienok pracovali na vytvorení širokej jednotnej vlády zastupujúcej všetkých, ktorí veria v židovský demokratický Izrael.