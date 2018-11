Amnesty International: Saudská Arábia mučí aktivistov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Bebeto Matthews Foto: TASR/AP/Bebeto Matthews

Rijád 21. novembra (TASR) - Podľa informácií medzinárodnej organizácie Amnesty International (AI) sú saudskoarabskí ľudskoprávni aktivisti, vrátane žien, počas výsluchov vystavení mučeniu a sexuálnemu násiliu. Správu priniesla v stredu agentúra AFP.Skupina aktivistov, ktorá je už od mája zadržiavaná vo väzení Zahabán na pobreží Červeného mora, je podľa správy AI, pravidelne vystavovaná mučeniu v podobe elektrických šokov a bičovania do takej miery, že niektorí z nich nie sú schopní chodiť ani stáť. Ženy sú okrem toho nútené k nedobrovoľnému objímaniu a bozkávaniu sa s dozorcami. Správa AI sa údajne zakladá na troch nezávislých svedectvách.V máji bolo v Saudskej Arábii zatknutých viac než desať aktivistov. Stalo sa tak tesne pred historickým zrušením zákazu šoférovať pre ženy, ktoré malo zlepšiť imidž monarchie vo svete. Niektorí aktivisti boli obvinení z ohrozenia bezpečnosti štátu a napomáhania nepriateľským mocnostiam. Mnohí však ostávajú vo väzení naďalej, aj bez oficiálne vzneseného obvinenia a právneho zástupcu. Hoci menšia skupina zadržaných bola medzičasom prepustená, vo väzení naďalej zostáva medzi inými aj Azíza Júsifová, bývalá profesorka rijádskej Univerzity kráľa Saúda.Na májovú vlnu zatýkania reagovali provládne média zverejnením fotografií niektorých aktivistov s červeným nápisom "zradca" cez portrét. Zatýkanie bolo podľa agentúry vnímané ako účelová snaha vplyvného korunného princa Muhammada bin Salmána upokojiť duchovenstvo, znepokojené zrušením zákazu šoférovať pre ženy, a zároveň vyslať jasný signál aktivistom o tom, že regulátorom akejkoľvek modernizácie v krajine zostáva naďalej výhradne kráľovská rodina.Imidž reformátora, ktorý si korunný princ Muhammad bin Salmán budoval, bol vážne poškodený po zverejnení správ o tom, že mohol byť zapojený do prípravy brutálnej októbrovej vraždy saudskoarabského novinára a kritika vládnucej dynastie Džamála Chášukdžího. Ako uviedol Michael Page, zástupca riaditeľa pre Blízky východ z organizácie Human Rights Watch (HRW), "akékoľvek brutálne mučenie aktivistiek by dokázalo, že neľudská kampaň saudskoarabskej vlády proti kritikom a aktivistom nepozná hranice".Chášukdží, kritik korunného princa Muhammada bin Salmána, žil v dobrovoľnom exile v USA a písal pre denník Washington Post. Zmizol 2. októbra po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však neskôr oznámila, že bol zámerne zavraždený. V súvislosti s vraždou dosiaľ Rijád obvinil 11 osôb a ďalšie vyšetruje.