Maďarská justícia: Gruevského nemožno vydať tam, kde ho prenasledovali

Nikola Gruevski, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 21. novembra (TASR) - Bývalého macedónskeho premiéra Nikolu Gruevského, ktorý v utorok dostal v Maďarsku štatút utečenca, nie je možné vydať krajine, v ktorej ho prenasledovali. Povedal to v utorok maďarský minister spravodlivosti László Trócsányi vo večernej relácii komerčnej televízie Echo TV.Šéf rezortu justície zdôraznil, že zdôvodnenie Úradu pre prisťahovalectvo a občianstvo (BÁH) síce podrobne nepozná, avšak vie, že rozhodnutiu o pridelení azylu predchádzalo dôkladné vypočúvanie Gruevského. Ten musel uviesť, akým spôsobom sa mu v jeho vlasti vyhrážali a prenasledovali.dodal Trócsányi. Pripomenul, že Macedónsko protestovalo proti udeleniu štatútu utečenca Gruevskému a maďarským orgánom zasiela žiadosť o jeho vydanie.podčiarkol minister spravodlivosti.Bývalý macedónsky premiér v utorok na Facebooku potvrdil, že maďarský prisťahovalecký úrad posúdil pozitívne jeho žiadosť o štatút politického utečenca. V žiadosti o azyl podľa svojho vyjadrenia uviedol, že súčasná macedónska vláda mu chcela vziať slobodu nedemokratickými krokmi, pričom na to zneužila prokuratúru i justíciu. Súdny proces označil za vykonštruovaný a dodal, že pred minulotýždňovým opustením vlasti sa mu v Macedónsku vyhrážali smrťou.Gruevského v máji tohto roku odsúdili v Macedónsku na dva roky väzenia v jednej z jeho korupčných káuz týkajúcej sa nákupu luxusného obrneného vozidla za 600.000 eur. Bolo to v čase, keď pôsobil na čele vlády.Expremiér opakovane vyhlásil, že je nevinný nielen v spomínanej kauze, ale aj ďalších štyroch vyšetrovaných prípadoch. Konštatoval, že za jeho stíhaním je politický motív.